Madagascar: Mahajanga - La Cité des fleurs retrouve son calme

La ferveur s'est éteinte à Mahajanga. Le temps des vacances est fini. La ville revient à son rythme quotidien et normal. Les derniers estivants sont partis depuis quelques jours. Rentrée scolaire oblige !

Le bord de la mer, habituellement noir de monde jusque tard dans la nuit, est redevenu calme. Du matériel de loisirs, tel que des auto-tamponneuses et un toboggan gonflable, attend encore des clients au milieu du boulevard Poincaré, près de l'ancien siège de l'Alliance Française. La date de « pliage de bagages » des loisirs est fixée avant le 15 septembre prochain. La place devra être libérée de toutes les activités de loisirs.

« La ville de Mahajanga n'a jamais été autant envahie par des milliers de vacanciers cette année. On a évalué plus de 50 000 visiteurs ayant débarqué et séjourné au minimum trois jours jusqu'à plus de deux semaines pour certains. De nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques ont animé la période des vacances à Mahajanga cette année », a déclaré un opérateur touristique local. C'est un véritable plébiscite pour la première destination nationale. Mahajanga a tiré un énorme avantage des dégâts cycloniques dans les autres régions, dont à Atsinanana. Tout le monde s'est rué à l'ouest et au nord-ouest.

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Le week-end à Mahajanga revient désormais à son rythme monotone. Le climat chaud et la météo ensoleillée poussent les habitants à profiter de la mer. Les stations balnéaires à Amborovy, à Petite Plage ou au Grand Pavois sont devenues plus accessibles et moins envahies. Des groupes de familles ou d'amis se donnent rendez-vous les samedis et dimanches pour profiter de la mer.

Le Cirque rouge, un endroit touristique et un véritable chef-d'oeuvre naturel sculpté par l'érosion, est un des sites qui mérite d'être visité à Mahajanga. Ce canyon en forme d'amphithéâtre dévoile des sédiments aux nuances spectaculaires, allant du blanc éclatant au rouge ocre, en passant par le rose et le violet.

Le moment idéal pour le visiter est en fin d'après-midi. Les rayons du soleil couchant embrasent la roche et offrent un spectacle saisissant. Les artisans locaux utilisent ces sables colorés de manière ingénieuse pour créer des dessins miniatures enfermés dans des bouteilles, un souvenir typique à rapporter.

À Mahajanga, le week-end ne se conçoit pas sans une halte sur le bord de la mer, sur la fameuse esplanade qui longe la côte. Dès que le soleil décline et que la chaleur devient plus douce, les familles, les couples et les groupes d'amis s'y rassemblent. L'activité typique à Mahajanga est le rituel des brochettes sur le bord de la mer. L'activité incontournable consiste à s'installer sur des tables face au canal de Mozambique pour déguster des « masikita » (brochettes de zébu) grillées au charbon de bois.

En cette période, une activité touristique très attirante et intéressante peut être réalisée du côté de Boanamary. On peut observer des flamants roses à Mahajanga. « À quelques kilomètres de la ville, du côté de Boanamary, ces magnifiques oiseaux offrent un spectacle fascinant, particulièrement durant la saison sèche, mais surtout à partir du mois d'août jusqu'en octobre.

C'est un véritable spectacle rare et surprenant », a déclaré le premier responsable de l'Office régional du tourisme Boeny, Sidine Kaëd. Contrairement à l'effervescence de la capitale, le temps s'étire à Mahajanga. L'atmosphère se résume en deux mots : convivialité et douceur (mora-mora). Le prochain rendez-vous est donné en décembre pour plus d'effervescence.