Afrique: Musique - Five Groove réunit plusieurs artistes au CGM

Le CGM accueillera un après-midi placé sous le signe de la musique live. Autour de Five Groove, le concert réunira O'Leity, Soa Hary, B.B.K, Vahandanitra et Mahefa Ramiandrisoa Quartet. Trade Union participera également à l'événement en tant qu'invité.

Prévue dimanche 13 septembre à partir de 15 heures, cette rencontre musicale prendra la forme d'un concert fusion, avec plusieurs artistes et formations réunis sur une même scène. La programmation mise ainsi sur la diversité des participants et sur le plaisir de découvrir différents univers musicaux au cours d'un même rendez-vous.

Le concert s'adresse aussi bien aux habitués des spectacles live qu'aux curieux désireux de découvrir plusieurs artistes dans une seule après-midi. La présence de plusieurs formations constitue notamment l'un des intérêts de cette programmation.

Les informations disponibles présentent O'Leity, Soa Hary, B.B.K, Vahandanitra, Mahefa Ramiandrisoa Quartet et Trade Union comme les participants à cette rencontre musicale.

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Autre atout de ce rendez-vous : l'entrée est gratuite. De quoi permettre à un public plus large de profiter d'un après-midi consacré à la musique live.

Manoa, amateur de musique live, partage son intérêt pour cette programmation : « J'apprécie les concerts qui réunissent plusieurs univers. La présence de plusieurs artistes au CGM me donne envie d'y aller pour découvrir leurs différentes sensibilités musicales, d'autant plus que l'entrée est gratuite. »