Madagascar: Circulation - Le bilan des accidents s'alourdit le week-end

De nombreuses personnes sortent et se divertissent chaque week-end, ce qui entraîne également une forte augmentation de la circulation des voitures et des deux-roues sur les routes, particulièrement la nuit. Cette situation provoque toutefois de nombreux accidents de la circulation, en raison de l'ivresse, de la vitesse excessive et de l'imprudence des conducteurs.

Cinq accidents de la circulation, par exemple, se sont produits à Antananarivo au cours de la période du 7 au 11 septembre, selon les responsables de la Gendarmerie nationale. Certains de ces accidents ont même fait des victimes mortelles.

Les routes nationales figurent parmi les endroits où de nombreux accidents ont été constatés. La circulation automobile augmente durant les week-ends en raison du nombre élevé de personnes qui sortent et se divertissent, ce qui accroît le risque d'accident. « Certains conducteurs ne respectent pas le code de la route, il faut donc toujours rester prudent », témoigne Aina Andriatsihala, un conducteur interrogé.

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Outre les stations-service, qui deviennent des lieux de sortie, les débits de boissons figurent également parmi les endroits très fréquentés, notamment à Antananarivo. De nombreux automobilistes et conducteurs de deux-roues prennent le volant en état d'ivresse après avoir consommé trop de boissons alcoolisées, ce qui peut provoquer des accidents. « Parfois, certaines personnes continuent à boire et rentrent ensuite chez elles en conduisant », explique à son tour Léonie Razafimihaja, propriétaire d'un débit de boissons.

L'imprudence des conducteurs de deux-roues contribue également à l'augmentation du nombre d'accidents sur les routes. Certains roulent à une vitesse excessive ou effectuent des dépassements dans des endroits dangereux. D'autres ne portent pas de casque, notamment lorsqu'ils pensent que les forces de l'ordre sont peu présentes sur les routes.

« Certains conducteurs de deux-roues n'ont pas peur de percuter les véhicules qui arrivent en sens inverse. Parfois même, ils sont deux à rouler à toute vitesse comme s'ils se poursuivaient », poursuit Aina Andriatsihala.