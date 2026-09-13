Madagascar: Atsimo Andrefana - Les défis de la pêche et de l'économie bleue subsistent

La valorisation des ressources halieutiques, de la pêche artisanale et de la pêche industrielle de la région Atsimo Andrefana reste un travail de longue haleine.

C'est ce qui a été évoqué durant la conférence sur l'économie bleue, organisée lors de l'Atsimo Andrefana Business Week à Toliara, du 31 août au 6 septembre dernier. La région dispose d'une longue zone côtière caractérisée par un plateau continental large dans le canal de Mozambique. La pêche aux poissons, poulpes, langoustes, crabes, calmars et l'aquaculture d'algues et de trépangs en constituent les principales ressources pour les communautés côtières.

« Il a été discuté que le secteur de la pêche et de l'économie bleue fait face à la pression migratoire des communautés à l'intérieur des terres vers le littoral. Ces gens exerçant notamment des activités agro-pastorales, contraints de quitter la terre à cause de la sécheresse, se convertissent en pêcheurs, pensant que les activités relatives à la pêche sont faciles. Les conséquences ne sont pas assez bonnes », explique Faustinato Behivoke, panéliste, enseignant à l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara.

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L'augmentation constante du nombre de pêcheurs constitue un défi majeur. Il a également été souligné que le changement climatique et le réchauffement des eaux détruisent progressivement des barrières de corail, en entraînant ainsi la raréfaction de nombreuses espèces dans les lagons.

« Les routes communales et d'intérêt provincial ne sont pas toutes encore en bon état, ce qui complique l'acheminement de certains produits halieutiques. Puisque l'économie bleue n'est pas à dissocier du tourisme, car des réserves marines constituent des points d'attraction touristique, le débat a également porté sur le transport aérien », continue l'enseignant-chercheur.