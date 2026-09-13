Tunisie: Secteur minier - La Tunisie en quête de partenariats stratégiques en Chine

La Tunisie, représentée par son ambassadeur à Pékin, Adel El Arbi, a pris part aux travaux de la 28e édition du Congrès International des Mines de Chine (China Mining 2026), qui se tient du 10 au 12 septembre 2026 à Tianjin, au nord de la Chine, sous le thème « Partenariat gagnant-gagnant et développement vert et intelligent ».

L'ouverture de l'événement a été présidée par le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, en présence de hauts responsables du ministère chinois des ressources naturelles, de représentants d'organisations gouvernementales ainsi que de dirigeants d'entreprises chinoises et internationales spécialisées dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de la prospection minière et de l'extraction.

Coopération internationale et gouvernance durable

La conférence a été rythmée par des interventions et des ateliers au cours desquels les participants ont partagé leurs expériences et leurs approches sur la gouvernance de la coopération internationale dans les domaines de l'énergie et des mines, avec pour objectif de promouvoir un développement vert et durable bénéfique pour l'ensemble des nations.

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Dans nos archives Partenariat Public-Privé - Le secteur privé : Un acteur clé dès la conception Cet événement a réuni de nombreuses délégations issues d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, aux côtés de représentants d'organisations internationales et régionales spécialisées, a précisé la page officielle de l'ambassade de Tunisie à Pékin. Les intervenants ont notamment exposé la vision de leurs gouvernements respectifs pour concilier coopération internationale, développement socio-économique durable et préservation de la souveraineté énergétique.

Prospection industrielle et opportunités d'investissement

En marge des conférences, le chef de la mission diplomatique tunisienne a visité l'exposition internationale organisée à cette occasion. Il y a rencontré plusieurs acteurs industriels majeurs afin d'étudier les opportunités d'investissement et de partenariat, tout en s'informant sur les dernières innovations technologiques et équipements intelligents déployés par les entreprises internationales pour optimiser la gestion des ressources naturelles au service de la croissance industrielle.