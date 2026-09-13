Tunisie: 15.000 hectares de forêts ravagés par les feux - Hausse spectaculaire des incendies de 500% par rapport à l'année dernière

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les surfaces forestières détruites par le feu en Tunisie ont connu une augmentation dramatique de plus de 500 % au cours de l'été 2026 par rapport à la même période en 2025. Les incendies ont ravagé plus de 15 000 hectares, contre moins de 2 500 hectares l'été dernier.

Cette envolée s'accompagne d'une hausse d'environ 50 % du nombre de départs de feux de forêt sur la même période. Ces chiffres ont été communiqués par le lieutenant-colonel Khalil El Mechri, chef de la sous-direction des opérations et du suivi à l'Office national de la protection civile, lors d'une conférence de presse tenue le 8 septembre 2026 à l'École nationale de la protection civile.

Dans nos archives Plages tunisiennes : 70 % touchées par la pollution, un coup dur pour le tourismeParmi les sinistres les plus virulents, l'incendie du Djebel Takrouna, situé à Sakiet Sidi Youssef dans le gouvernorat du Kef, a enregistré la plus lourde perte avec près de 9 000 hectares partis en fumée. Il est suivi par l'incendie du Djebel Bargou, dans le gouvernorat de Siliana, qui a détruit environ 2 000 hectares.

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