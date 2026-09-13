Tunisie: Environnement - L'Université de Carthage lance un appel aux étudiants pour un concours international de plaidoirie à Dubaï

L'Université de Carthage invite ses étudiants à prendre part à la 26e édition du Concours international de plaidoirie environnementale interuniversitaire, prévue du 23 au 26 novembre 2026 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Accessible en présentiel et en distanciel, cette compétition bilingue (arabe et anglais) offre aux jeunes universitaires une tribune pour débattre des défis écologiques majeurs. L'initiative vise à renforcer l'esprit critique, la recherche scientifique et l'engagement citoyen chez les étudiants dotés de compétences en communication et de capacités d'innovation.

Dans nos archives Vaccin contre le HPV pour les fillettes âgées de 12 ans : dès 2026, il sera administré dans les établissements scolaires avec les autres vaccinsLes débats porteront sur l'économie régénérative, l'agriculture durable, la santé écoresponsable ainsi que la régénération des sols et le changement climatique.

Les détails du règlement sont accessibles sur la page Facebook officielle de l'Université de Carthage, qui recevra les candidatures des établissements jusqu'au mercredi 16 septembre 2026.