Tunisie: Saison 2026-2027 - Le Théâtre de l'Opéra de Tunis affine sa future programmation artistique

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La programmation artistique du Théâtre de l'Opéra de Tunis pour la saison culturelle 2026-2027 a été au coeur d'une séance de travail présidée, vendredi soir, par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Au cours de cette réunion, qui a rassemblé la ministre et plusieurs cadres du ministère, les propositions et orientations artistiques et musicales retenues pour cette nouvelle saison ont été passées en revue et débattues.

À cette occasion, la ministre a insisté sur l'importance d'une coordination rigoureuse aux niveaux organisationnel, logistique et technique entre les différentes parties prenantes. L'objectif est d'assurer une saison culturelle diversifiée, témoignant de la capacité du Théâtre de l'Opéra à attirer des spectacles toujours plus prestigieux. Elle a également souligné la nécessité de finaliser le calendrier de programmation dans les plus brefs délais, afin de mener la campagne médiatique et promotionnelle dans les meilleures conditions.

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