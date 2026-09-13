Tunisie: ASM - Une première victoire pour lancer la machine !

Les Marsois aspirent à s'imposer face aux Etoilés dans la perspective de signer leur première victoire de la saison. Une victoire qu'ils espèrent remporter à la veille de la mini-trêve du championnat.

Les Marsois espéraient sans doute une meilleure entame de saison. Les débuts pour le moment sont plutôt timides, voire en deçà des attentes : deux défaites et un match nul ont ponctué leurs trois premières sorties.

De surcroît, les Marsois courent toujours derrière leur première victoire de la saison. C'est le but fixé à Imed Ben Younès par ses employeurs, en qui ils gardent toujours confiance : "Les résultats ne suivent pas encore, mais nous ressentons qu'il y a un fond de jeu et que l'équipe s'améliore d'un match à l'autre.

Nous avons une confiance totale en Imed Ben Younès et en sa capacité à mener l'équipe à bon port", nous confie le président de l'ASM, Moez Gharbi. Jeudi matin, l'équipe s'est entraînée sur la pelouse du Stade municipal du Kram avec l'espoir d'y disputer désormais ses matchs à domicile. Les responsables marsois ont même entrepris des démarches, sauf qu'ils ne peuvent exploiter le stade du Kram pour le moment : "Il y a quelques travaux en cours au stade du Kram.

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Lire aussi Ligue 1 : où regarder en direct AS Marsa - Étoile du Sahel ?Nous ne pouvons pas y disputer nos matchs à domicile pour le moment. Nous allons donc accueillir l'Etoile au Stade Chtioui en attendant d'y voir plus clair. Nous ambitionnons, par ailleurs, de signer face à l'Etoile notre première victoire de la saison afin d'aborder la mini-trêve du championnat sous de meilleurs auspices", aspire le premier responsable marsois.

Le Stade Chtioui, un handicap !

Si les dirigeants marsois s'activent pour délocaliser leurs matchs à domicile au Kram, c'est que la pelouse du Stade chtioui, en piteux état, est devenue un handicap pour l'équipe: "Le mauvais état de la pelouse du Stade Chtioui empêche les passes courtes et, par conséquent, la construction du jeu. Il ne faut donc pas tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Avec de la patience et du travail, les résultats suivront.

Cela dit, le stade Chtioui, en lui-même, est indigne du club. Toute l'infrastructure du stade est vétuste et pas seulement la pelouse", insiste le président de l'ASM. Pour leur dernière séance d'entraînement en prévision de l'explication contre l'ESS et qui a eu lieu hier, l'équipe est revenue au Chtioui. Si l'état de la pelouse lui est défavorable, le coach marsois peut toujours compter sur le même groupe de joueurs. Victime d'une légère blessure, l'avant-centre Youssouf Daou est rétabli et prêtera main-forte à ses coéquipiers. Imed Ben Younès peut aussi compter sur son attaquant-buteur, l'ailier gauche, Nour Mani.