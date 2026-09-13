Tunisie: Formation aux métiers du tourisme - Accélération de la digitalisation et hausse de 16% de la capacité d'accueil

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une séance de travail consacrée au suivi des programmes et mesures adoptés pour la nouvelle année de formation au sein des établissements de formation aux métiers du tourisme a révélé une augmentation de la capacité d'accueil, passant de 1 776 à 2 070 apprenants, soit une hausse de 16,6 %. Cette extension vise à élargir le bassin de bénéficiaires et à mieux répondre à la demande croissante pour ces professions.

En parallèle, l'offre de formation a été adaptée aux exigences du marché du travail par la création de nouvelles spécialités en concertation avec les professionnels, portant le total à 23 filières. Selon un communiqué du ministère du Tourisme, des efforts sont également déployés pour renforcer les ressources humaines et soutenir la gestion administrative et organisationnelle de l'Agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT) et de ses établissements rattachés.

Présidée vendredi par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, en présence du directeur général de l'AFMT, de cadres du ministère et de dirigeants des centres de formation, la réunion a aussi mis l'accent sur la mise en place d'une plateforme numérique de demande de formation et d'inscription à distance. Ce dispositif vise à simplifier les démarches de candidature et à accélérer la digitalisation des services administratifs de l'agence.

Sur le plan de la qualité, le réseau a engagé un processus de certification selon les normes internationales ISO. Cette démarche vise à hausser le niveau des prestations, améliorer la performance des établissements et s'aligner sur les standards internationaux en matière d'enseignement professionnel.

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Ces orientations se reflètent déjà dans les résultats des apprenants, plusieurs d'entre eux s'étant illustrés lors de compétitions internationales. Une élève a, par ailleurs, remporté le Prix du Président de la République pour l'année 2026, illustrant la qualité de l'encadrement et le potentiel des jeunes talents tunisiens au sein de la filière.

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