Tunisie: Sécurité routière - L'ordre des ingénieurs tunisiens mobilise l'ingénierie civile au service de routes plus sûres

L'association des ingénieurs en génie civil, en collaboration avec le Conseil sectoriel de l'équipement et de l'environnement de l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens, organise un séminaire scientifique intitulé « L'ingénierie civile au service de la sécurité routière : du diagnostic aux solutions durables », le samedi 19 septembre 2026 au siège de l'Ordre.

L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens de s'ouvrir aux associations d'ingénierie et d'encourager les initiatives visant à renforcer la coopération, l'échange d'expertises ainsi que le développement de la profession.

Ce séminaire constitue une occasion scientifique et professionnelle de soutenir les efforts visant à bâtir un système routier plus sûr et plus durable, tout en contribuant concrètement à la réduction des accidents de la route et à l'amélioration de la sécurité des usagers.

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La rencontre a pour objectif de lancer un débat sérieux et responsable sur l'état de la sécurité routière à travers le diagnostic des risques et des problématiques liés aux infrastructures et au réseau routier. Elle vise également à mettre en lumière le rôle central de l'ingénierie civile dans la prévention des accidents routiers et l'atténuation de leurs dangers.

Il convient de rappeler que l'Association des Ingénieurs en Génie Civil est une structure professionnelle et scientifique qui a pour mission d'encadrer les ingénieurs en génie civil, de développer leurs compétences et de promouvoir la spécialité au sein de l'écosystème de l'ingénierie, en partenariat avec l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens.

L'association représente un espace d'échange pour développer les connaissances appliquées et partager le savoir-faire entre professionnels. Elle contribue activement en émettant des avis et en proposant des initiatives scientifiques et techniques dans le secteur du bâtiment et des infrastructures, tout en organisant des séminaires et colloques scientifiques en partenariat avec les instances professionnelles.