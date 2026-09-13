Tunisie: Gafsa - Des bijoux volés d'une valeur de 160.000 dinars saisis, une étudiante interpellée

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Metlaoui, relevant du gouvernorat de Gafsa, ont réussi, en coordination avec les autorités judiciaires compétentes, à élucider une affaire de vol et d'abus de confiance et à récupérer une importante quantité de bijoux volés, dont la valeur est estimée à 160.000 dinars.

Selon des informations rapportées par Jawhara FM, l'affaire porte également sur la disparition d'une somme de 100.000 dinars, ainsi que d'une quantité importante de bijoux. Cinq suspects avaient été déférés, le 8 septembre 2026, devant le ministère public près le tribunal de première instance de Gafsa.

Le juge d'instruction chargé du dossier avait alors ordonné leur maintien en liberté, après que la personne lésée avait indiqué ne pas souhaiter engager de poursuites judiciaires.

'établir qu'une amie et voisine de la suspecte avait dissimulé une partie des bijoux volés à son domicile. Les objets ont été retrouvés et saisis par les agents.

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Sur ordre du juge d'instruction, les bijoux ont été saisis et les deux personnes concernées ont été placées en garde à vue, tandis que les procédures judiciaires se poursuivent.

Les recherches se poursuivent en coordination avec le juge d'instruction du tribunal de première instance de Gafsa afin de déterminer l'ensemble des circonstances de l'affaire et de compléter les procédures légales.