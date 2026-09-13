Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex recule de 2,6 % malgré de bons résultats semestriels

Du 7 au 11 septembre 2026, le Tunindex a clôturé en baisse de 2,6 % à 18 925,15 points. Malgré des résultats semestriels solides pour plusieurs sociétés cotées, les investisseurs ont fait preuve de prudence dans l'attente d'une meilleure visibilité économique.

Selon le rapport hebdomadaire de Tunisie Valeurs, le volume global des échanges a atteint 43,2 millions de dinars (MDT), soit une moyenne quotidienne de 8,6 MDT. Le marché a également enregistré cinq transactions en bloc d'un montant total de 6,3 MDT, portant sur la STAR (3,3 MDT), MAGHREBIA Vie (2 MDT) et City Cars (1 MDT).

Au chapitre des performances, la SOTUMAG enregistre la plus forte hausse (+20,4 % à 25,280 DT), suivie de Somocer (+15,6 % à 0,740 DT). À l'inverse, la BNA signe le plus fort repli (-15,1 % à 20,030 DT) tout en restant la valeur la plus active avec 4,3 MDT d'échanges, tandis que le titre ASSAD cède 8,8 % à 2,270 DT.