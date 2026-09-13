Tunisie: L'OTE organise un voyage de loisirs en Tunisie pour les seniors de la diaspora

L'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE) organise un voyage d'exploration et de loisirs au profit des retraités et personnes âgées de la communauté tunisienne résidant à l'étranger, âgés de 60 ans et plus, et ce du 26 novembre au 3 décembre 2026.

L'organisation de ce voyage s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens avec les membres de la diaspora tunisienne à l'étranger, en particulier la première génération d'immigrés, et de la valorisation du rôle pionnier que joue cette génération dans l'encadrement des nouvelles générations.

Cette initiative vise à renforcer le rôle social et culturel de l'Office des Tunisiens à l'Étranger, à soutenir la communication intergénérationnelle, à ancrer l'identité nationale et à préserver le rayonnement de l'image de la Tunisie à l'étranger.

Le programme comprend des visites et des circuits à travers plusieurs régions tunisiennes ainsi que dans les principaux sites archéologiques et historiques de la République tunisienne. Les personnes souhaitant participer sont invitées à consulter les conditions et procédures d'inscription à ce voyage, à remplir le formulaire électronique et à y joindre les documents requis.

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L'Office des Tunisiens à l'Étranger a fixé la date limite d'inscription à cette activité au 21 octobre 2026.

Il est à rappeler que l'Office des Tunisiens à l'Étranger fournit, depuis sa création le 2 juin 1988, des services administratifs, sociaux et culturels au profit de la communauté tunisienne à l'étranger. Il oeuvre à l'encadrement des Tunisiens résidant à l'étranger, à leur prise en charge et au suivi de leur situation sociale et administrative. Parmi ses activités et programmes figurent l'organisation de cours d'enseignement de la langue arabe pour les enfants de la diaspora, des voyages de loisirs et d'exploration, ainsi que le soutien à leur contribution au développement et à l'investissement national.