Pour le CA, volet plan du match tout court, il faudra éviter ce piège du 1-0 de l'aller. Capitaliser là-dessus est admissible, se contenter d'un bloc bas en attendant la fin du match peut en revanche s'avérer imprudent, pour ne pas dire périlleux.

La Presse-- Cet après-midi, du côté de Bamako, à partir de 17h00, le Club Africain croise à nouveau Djoliba AC dans le cadre du premier tour de la Ligue des champions. Vainqueur (1-0) lors de la manche aller au stade Hamadi Agrebi, le CA de Maher Kanzari sait en connaissance de cause que son passage à l'échelon suivant repose entièrement sur la gestion de la courte avance du but obtenu à Radès grâce à Sadok Kadida. Contexte physique et logistique pris en compte avec un déplacement à bord d'un avion militaire pour limiter la fatigue du voyage vers Bamako.

La gestion du facteur climatique aussi pour un club qui doit s'en imprégner, sachant qu'en Afrique de l'Ouest, en septembre, le taux d'humidité est élevé et la chaleur étouffante va forcément peser sur les organismes. Aujourd'hui donc, au Mali, le CA devra fournir un effort intense pour valider un ticket vers le palier suivant. Et pour y parvenir, coach Maher Kanzari pourra compter sur l'attaquant Taddeus Nkeng, rétabli de blessure. En clair, la présence de la pointe camerounaise offre une cible précieuse pour jouer les contre-attaques et garder le ballon haut. Ne pas perdre de vue la solidité défensive par-dessus tout.

L'arrière-garde devra rester hermétique face à la pression d'une équipe qui doit marquer des buts pour se qualifier, même si elle ne doit pas en encaisser aussi. Au Mali, le plus grand risque pour les hommes de Maher Kanzari serait de s'enfermer dans leurs 16 mètres en subissant les vagues du Djoliba AC. Il faudra donc combiner résilience défensive et quête du but à l'extérieur, bref, un sacré challenge, un défi particulièrement important à relever.

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Nkeng, tête de gondole offensive ?

A Bamako donc, si l'on peut pousser l'appétence, en cas de but clubiste, le Djoliba se retrouvera dans l'obligation de marquer trois fois pour se qualifier, ce qui tuerait psychologiquement le match. Nous n'en sommes pas encore là, et pour contrer l'éventuelle et sûrement attendue pression de Djoliba dans son bastion, le milieu de terrain du Club Africain sera et devra être la clé de voûte du plan tactique clubiste. Voilà ce qui nous ramène aux potentielles configurations de jeu du CA. Aligner une sentinelle pure devant la défense, épaulée par deux relayeurs physiques et travailleurs ? Créer, toujours au milieu, un écran compact dans l'axe pour couper la relation entre les milieux maliens et leurs attaquants ? Rien n'est moins sûr, mais tout reste de l'ordre du possible.

Qu'à cela ne tienne. Pour conclure, le CA devra aborder le match comme s'il y avait (0-0) au score de départ. Pour toucher au but, du moins ce qu'il projette d'établir comme plan, le technicien clubiste ne devrait pas toucher à son ossature, mais il pourrait cependant renforcer son entrejeu davantage. Sur ce, devant le gardien Mouhib Chamekh, l'on retrouverait Ghaith Zaâlouni et Houssem Ben Ali sur les flancs, Ammar Abdelhak et Ismaila Simpara dans l'axe, adoubés à Saidou Khan, Alain Kanté et Moataz Zaddem au coeur du jeu, ce trio devant servir de rampe de lancement au trident Philippe Kinzumbi sur le couloir droit, Hamza Khadhraoui sur l'aile gauche et Nkeng en pointe. Bien entendu, Maher Kanzari possède d'autres cordes à son arc, avec les deux milieux offensifs hybrides Ait Malek et Harzi, les ailiers Ryan Tetego et Oussema Bouguerra, le pivot Oussema Sherimi et le buteur Sadok Kadida. A coeur vaillant pour le Club Africain, aujourd'hui au stade Mamadou Konaté de Bamako.