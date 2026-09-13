Tunisie: Coupe de la CAF / 1er tour préliminaire - Diambars FC-ESZ (Ce soir à 18h00) - Encore un effort...

En dépit du but encaissé, les Zarzissiens ont pris une jolie option à l'aller. A eux de savoir fournir l'effort nécessaire pour préserver leur avantage afin de composter leur billet pour le second tour préliminaire.

La Presse -- Les «Sang et Or» de Zarzis replongent ce soir dans l'aventure africaine en retrouvant les Sénégalais de Diambars en match retour comptant pour le 1er tour préliminaire de la Coupe de la CAF. A l'aller, à Sfax, les hommes de Moncef Mcharek ont fait ce qu'il fallait en s'imposant par trois buts à un. Une belle victoire quand on sait que les Zarzissiens ont raté l'entame de match en encaissant tôt un but à la 13e minute de jeu.

Un but encaissé très tôt, certes, mais qui n'a pas déstabilisé pour autant les camarades de Seif Charfi. Le but d'égalisation de Khali Kassab avant la pause mi-temps a permis à la machine zarzisienne de carburer à plein régime durant la seconde période de jeu. Le même Khalil Kassab et Samba Diouf ont ajouté les deux buts de la victoire. Ce qui est bien aussi, c'est que l'ESZ a su imposer son rythme de jeu à son adversaire.

Au final, les hommes de Moncef Mcharek s'en sont bien sortis en prenant une jolie option en prévision de la manche retour de ce soir.

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Un petit avantage à consolider

Le seul point noir du match aller, c'est le but encaissé. Un but qui compte double, vu qu'il a été marqué à l'extérieur. Cela dit, les Zarzissiens débarquent à Dakar avec un ascendant, ce qui les rend favoris aussi bien sur le papier que sur le terrain, à condition d'éviter d'encaisser un autre but.

En ce sens, la réussite de leur mission lors de cette manche retour repose en partie sur leur gestion de l'entame du match. Autant le début de la rencontre sera le mieux géré possible, autant la tâche de Khalil Kassab et ses camarades sera facile. Les Zarzissiens ont encore un effort à fournir à Dakar où ils sont en mesure d'écrire une nouvelle page de leur histoire en passant le cap du premier tour de la Coupe de la CAF.