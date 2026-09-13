Tunisie: ESS - Sauter l'écueil marsois

Alors que certains signes penchent pour une victoire face à l'ASM, ce déplacement étoilé va devoir se décider sur le terrain pour faire la différence.

A l'Etoile un match en chasse un autre. Oubliée la déception face à la JSO, la concentration est de mise pour boucler le dernier match, avant la trêve internationale, sur une bonne note. En parallèle à la vie sportive du club, dans les coulisses, l'apurement des comptes de l'ESS continue avec l'allégement des dettes, étape par étape. Volet joueurs, le dégraissage se poursuit avec la fin de l'aventure pour ceux qui n'ont pas donné satisfaction la saison dernière, à l'instar du jeune Moussa Senghor et de Zinedine Boutmène, remerciés et dont les contrats ont été résiliés.

D'autres devraient suivre puisque le défenseur central kényan Omija ne serait pas dans les plans de Bracconi et risque de connaître le même sort, lui qui n'a pas trouvé preneur. Un renouvellement graduel de l'effectif qui a réussi à se faire grâce à des recrutements ciblés et qui ont déjà donné satisfaction, tels que Ben Dhiaf, Ochigbo ou Diarra, en attendant la confirmation d'autres joueurs comme Lanquetin ou Diakhaté.

Stabiliser la défense

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La fébrilité défensive de l'ESS est encore à l'ordre du jour, comme en atteste le but de la JSO récemment avec un bloc défensif déséquilibré. L'entraîneur Bracconi adepte du 4-5-1 semble chercher encore sa ligne de quatre défenseurs puisque Lanquetin avait perdu sa place de titulaire lors du dernier match, tandis que Diarra a débuté la partie.

A part le capitaine Kechrida, intouchable sur son couloir, les trois défenseurs qui l'accompagnent changent souvent. On ose penser qu'il va aligner d'emblée Lanquetin même s'il risque un 3e avertissement.

Ainsi, Ghouma sur le côté et Diakhaté dans l'axe complèteront la défense, même si le retour de Slim Khadhraoui est une solution supplémentaire derrière. Les yeux seront ainsi braqués sur la capacité de l'équipe à maîtriser son sujet derrière tout en essayant de porter le danger devant. Pour cela Amri, Abdi, Ochigbo et Ben Dhiaf au milieu, Anan et Sunday ou Chaâbani devant, peuvent faire l'affaire. Enfin, Bouslama ou encore le duo prometteur Fajari - Gara qui seront libérés après ce match pour rejoindre la sélection U20 sont parmi les remplaçants en vue.