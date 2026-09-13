Tunisie: Commerce extérieur - L'envolée des ventes d'huile d'olive dope les exportations

Au cours des huit premiers mois de l'année 2026, les échanges commerciaux de la Tunisie ont enregistré une progression globale.

Selon les données publiées ce samedi par l'Institut National de la Statistique (INS), les exportations ont augmenté de 8 % pour s'établir à 44 671,6 millions de dinars (MD), tandis que les importations ont progressé de 11,6 %, atteignant 62 525,4 MD.

Moteurs sectoriels et partenaires commerciaux

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La hausse des exportations repose principalement sur la performance des industries mécaniques et électriques (+8,5 %) et du secteur agroalimentaire (+20,8 %), ce dernier étant tiré par la forte hausse des ventes d'huile d'olive (3 769,7 MD). Le secteur de l'énergie a progressé également de 44,3 %, porté par les produits raffinés. À l'inverse, les ventes de phosphates (-12 %) et du textile-habillement (-4,8 %) sont en repli. Du côté des importations, la hausse est généralisée, menée par les produits énergétiques (+28,5 %) et alimentaires (+17,1 %).

Sur le plan géographique, l'Union Européenne demeure le partenaire central en absorbant 70,2 % des exportations (notamment vers la France, l'Italie et l'Allemagne) et en fournissant 45,1 % des importations. Une forte progression des exportations a été enregistrée vers l'Égypte (+76,6 %) et l'Arabie saoudite (+50,4 %), ainsi qu'une hausse des approvisionnements depuis la Turquie, l'Inde et la Chine.

Cette dynamique accentue le déficit commercial, qui grimpe à 17 853,8 MD (contre 14 639 MD sur la même période en 2025), ramenant le taux de couverture à 71,4 %. Ce déséquilibre est quasi exclusivement porté par la facture énergétique, responsable à elle seule de 8 930,2 MD du déficit total. Seul le secteur agroalimentaire est parvenu à dégager un solde positif, avec un excédent de 983,1 MD.