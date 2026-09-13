Tunisie: Logement universitaire - Près de 10.000 étudiants pourraient rester sans hébergement en 2026/2027

Près de 10.000 étudiants pourraient ne pas parvenir à obtenir une place dans les foyers universitaires au cours de l'année universitaire 2026/2027, en raison d'une capacité d'hébergement insuffisante par rapport au nombre de demandes, a indiqué le secrétaire général de l'Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), Mohamed Ouled Mohamed.

Intervenant samedi sur Diwan FM, le responsable syndical a expliqué que le nombre de lits disponibles auprès des offices des oeuvres universitaires ne permet pas de répondre à l'ensemble des demandes.

Infrastructures dégradées et surpopulation

Mohamed Ouled Mohamed a également pointé plusieurs difficultés qui affectent le système de logement universitaire, notamment la dégradation des infrastructures et la surpopulation dans les foyers.

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Il a par ailleurs appelé à prendre davantage en considération les étudiants confrontés à des situations sociales particulières, en leur permettant de bénéficier d'un hébergement universitaire exceptionnel.

Pour le secrétaire général de l'UGET, une révision de la répartition géographique des foyers universitaires est également nécessaire. Il a plaidé pour l'abandon de la répartition actuelle, qu'il juge peu adaptée, au profit d'une implantation des foyers à proximité des établissements universitaires.

Cette mesure permettrait, selon lui, de faciliter les déplacements des étudiants et d'améliorer leurs conditions de vie et d'hébergement.

De nouvelles cités universitaires proposées

Mohamed Ouled Mohamed a proposé, dans ce cadre, la création de nouvelles cités universitaires, notamment dans des zones moins densément peuplées, afin d'augmenter la capacité d'accueil et de répondre à la demande croissante en logements étudiants.

Il estime que le développement de nouvelles structures permettrait également de mieux accompagner l'évolution des effectifs universitaires et de réduire la pression exercée sur les foyers existants.

La situation des étudiants à besoins spécifiques a également été évoquée. Le secrétaire général de l'UGET a appelé à leur garantir une orientation universitaire aussi proche que possible de leur lieu de résidence.

Il a, en outre, plaidé pour que cette catégorie bénéficie d'une priorité dans l'accès aux services universitaires, notamment en matière de logement.

Les loyers également dans le viseur

Au-delà du logement universitaire public, l'UGET s'inquiète également de la situation des étudiants contraints de recourir au marché locatif privé.

Mohamed Ouled Mohamed a dénoncé la hausse des loyers, appelant les autorités régionales à renforcer les contrôles et à prendre les mesures nécessaires pour contenir l'augmentation des prix.

Une telle intervention permettrait, selon lui, de réduire la pression financière supportée par les étudiants et leurs familles, particulièrement à l'approche de la rentrée universitaire.