Tunisie: El Niño va-t-il bouleverser l'automne et l'hiver en Tunisie ?

L'automne et l'hiver 2026-2027 pourraient présenter des caractéristiques inhabituelles en Tunisie, dans un contexte marqué à la fois par la poursuite du réchauffement climatique et par le phénomène El Niño, a estimé l'ingénieur environnemental et expert des questions climatiques Hamdi Hachad.

Intervenant vendredi soir sur Diwan FM, l'expert a toutefois appelé à la prudence, soulignant que toute caractérisation précise des prochaines saisons nécessite de réunir et d'analyser un ensemble de données scientifiques et climatiques. Il évoque néanmoins un quasi-consensus dans les milieux universitaires et de recherche ainsi qu'au sein d'organisations de référence quant au caractère potentiellement exceptionnel de l'automne et de l'hiver 2026.

Selon Hamdi Hachad, cette perspective doit être replacée dans le contexte de la hausse continue des températures observée à l'échelle mondiale. "Après une légère pause autour de 2020, notamment au début de la pandémie de Covid-19, la tendance haussière aurait repris. 2023, 2024 et 2025 figurent ainsi parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées, respectivement deuxième, première et troisième. L'année 2026 devrait, elle aussi, figurer parmi les années les plus chaudes une fois les données consolidées", explique l'expert.

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El Niño, un phénomène naturel

À cette tendance s'ajoute le phénomène El Niño, qui correspond à une interaction entre l'atmosphère et la couche superficielle des eaux de l'océan Pacifique, notamment dans sa partie orientale.

Hamdi Hachad explique que le suivi du phénomène repose notamment sur des zones de référence comme Niño 3.4. Lorsque la température de la couche superficielle de l'océan augmente fortement dans cette région, les conditions caractéristiques d'El Niño sont réunies.

"Un épisode avait déjà été observé autour de 2014-2015, mais avec une intensité jugée moins importante. Son retour intervient aujourd'hui dans un contexte climatique mondial différent, marqué par des températures particulièrement élevées", souligne-t-il.

Des températures élevées et des pluies concentrées

Pour l'automne 2026, l'expert s'attend à des températures supérieures aux moyennes saisonnières, accompagnées de précipitations potentiellement importantes mais concentrées sur des périodes relativement courtes.

L'hiver ne devrait toutefois pas nécessairement être plus froid. Au contraire, la tendance générale observée est celle d'hivers progressivement plus chauds, même si des épisodes de froid peuvent toujours survenir.

Hamdi Hachad estime ainsi que la Tunisie ne devrait pas s'étonner de connaître, durant l'hiver 2026-2027, des épisodes de chaleur au coeur même de la saison froide.

Pour lui, l'enjeu dépasse toutefois la seule prévision météorologique. La Tunisie doit adapter ses infrastructures, notamment celles liées au stockage et à la gestion des eaux pluviales, mais aussi ses modes de construction et ses politiques d'adaptation au changement climatique.