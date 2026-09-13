La maison de la culture Ibn-Rachiq, à Tunis, accueille du 12 au 26 septembre l'exposition « De l'addiction à la création ». Il s'agit d'une manifestation qui fait dialoguer culture et santé, portée par le médecin addictologue et docteur en beaux-arts Abdelbacet Touati.

- Artiste plasticien, également fondateur et président de l'association Médecine Culture Art, le Dr Touati nous a raconté qu'il anime depuis plusieurs années un atelier de création artistique qui constitue, pour lui, une composante importante du traitement des addictions. Il nous a expliqué que le terme « addiction », dans ce contexte, ne fait pas uniquement référence à la consommation de substances toxiques. Il englobe aussi d'autres conduites qu'il ne faut pas banaliser, dont l'addiction médicamenteuse, la cyberaddiction, les jeux d'argent et bien d'autres comportements compulsifs qui ont des conséquences lourdes sur le corps, l'esprit et la vie sociale.

Les arts plastiques, dans cette dimension d'accompagnement, permettent ainsi aux personnes concernées d'explorer leurs émotions sans jugements, de gérer le stress et d'améliorer leur bien-être mental. Ils gardent également toute leur importance après la phase aigüe, dans le soutien continu et la prévention des rechutes.

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D'ailleurs, l'art-thérapie est aujourd'hui une discipline en plein essor, de plus en plus courante et reconnue à l'échelle mondiale. L'OMS a publié de nombreux rapports confirmant le potentiel des activités créatives comme outils de transformation positive à la fois physique et psychique.

Des études ont inclus des constatations concrètes avec des preuves solides, mentionnant « un pont entre la culture et la santé pour enrichir la vie de tous ». Docteur Gauden Galea, conseiller stratégique au sein de l'OMS, a déclaré que « Si nous parvenons à réunir les arts et la santé, nous pourrons créer un lien plus fort, susceptible d'améliorer le bien-être et de favoriser un environnement plus sain pour tous ».

Dans le domaine de l'addictologie, en particulier, les personnes en proie à des dépendances diverses peuvent canaliser leur énergie destructrice et leurs émotions incontrôlées dans des actions créatives. Plutôt que de céder aux comportements nocifs liés à l'addiction, ils donnent forme à leurs pensées et leurs sentiments à travers des oeuvres d'art qui traduisent la complexité de ce qu'ils ressentent.

Cette introspection et cette concentration positive détournent leur attention des pratiques dangereuses. Elles agissent ainsi comme catalyseur de la guérison et constituent un pas essentiel vers la reconstruction progressive.

L'exposition « De l'addiction à la création » est une rétrospective de plus de 7 ans d'accompagnement de personnes souffrant de diverses addictions, suivies par le Dr Abdelbacet Touati. Le médecin incite constamment ses patients à s'exprimer à travers des créations visuelles diverses, allant du dessin basique à des formats en troi

s dimensions plus évolués. Ce sont donc les adhérents au traitement par l'art-thérapie qui ont réalisé eux-mêmes les oeuvres exposées, transformant ainsi un parcours de soins en une véritable expérience artistique.

Les pièces réalisées au fil des années sont précieusement conservées par le Dr Touati, dans le respect total de l'identité et de la confidentialité des patients. Elles constituent, pour lui, une autre forme de langage. « Ces oeuvres représentent souvent le non-dit. En les analysant, je comprends mieux l'état des patients que je soigne », a souligné l'addictologue.

L'exposition mettra en lumière 70 oeuvres, avec autant de témoignages et d'expériences. Les pièces retenues ne sont pas sélectionnées selon le seul critère de valeur artistique proprement dite, mais aussi pour leur expressivité, notamment la manière dont elles racontent des vécus authentiques et l'évolution de l'état de leur créateur. Certaines de ces oeuvres ont été présentées à l'étranger, dans des congrès internationaux de psychiatrie et d'art-thérapie.

Le programme ne se limite pas aux arts plastiques. Il inclut la présentation du livre « Réflexions d'un addict en rétablissement » (Khawater modmen moutaafi), de Mohamed Béchir Akkari, présenté par Mohamed Abdeladhim. Derrière ce livre se trouve un parcours de soin abouti, mais aussi une preuve de la place de la littérature dans la guérison. En effet, le Dr Touati nous a raconté qu'il demande aux patients hospitalisés de noter leurs réflexions pour mieux s'exprimer et pour occuper les longues heures passées dans les services de soin. L'auteur du livre s'est tellement distingué par son style que le médecin s'est engagé à l'aider pour publier son texte.

Le samedi 19 septembre, la pièce de théâtre « Leur destin » (Kadarouhonna) sera jouée par d'anciennes patientes du service Tanit de traitement des addictions à l'Hôpital Al-Razi de Tunis. Un atelier interactif autour du tabagisme est prévu le dimanche 20 septembre, organisé par l'Association tunisienne de lutte contre le cancer du poumon. Il réunira des médecins et des artistes, et sera présenté par Raouf Ben Yaghlane. Enfin, le film Matulla de Abdallah Yahia sera projeté à la clôture, en partenariat avec l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique.

La manifestation « De l'addiction à la création » propose ainsi de porter un autre regard sur les personnes ayant souffert de conduites addictives et qui ont choisi de s'engager dans un parcours de rétablissement. Derrière chaque pièce exposée, il y a un récit de vie, des émotions à déceler, et surtout la possibilité de se reconstruire autrement.