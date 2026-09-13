Tunisie: Carthage Cement - Le bénéfice recule de 10,6% au premier semestre 2026

La société Carthage Cement a réalisé un résultat bénéficiaire s'élevant à 25,1 millions de dinars (MD), durant le premier semestre 2026, contre 28,1 MD, une année auparavant, soit une régression de 10,6%. Ainsi, le résultat par action est passé de 0,082 dinar, à fin juin 2025, à 0,073, à fin juin 2026, selon des indicateurs d'activité de la cimenterie, publiés récemment, sur le site de la Bourse de Tunis.

De même, les revenus de la société se sont stabilisés au niveau de 173 MD, durant les six premiers mois de l'année 2026, contre 183,5 MD, au cours de la même période de 2025, ce qui représente une baisse de 5,7%,

Cette régression est expliquée, essentiellement, par la diminution de ventes de ciments (local et export) de 8%, à près de 152 MD, et de produits de carrière de 6,9%, à 10,8 MD.

Les états financiers intermédiaires de la société ont fait état, en outre, de l'évolution de capitaux propres de 4%, pour atteindre 371,5 MD, à fin juin 2026, contre 356,7 MD, une année auparavant.

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Pour rappel, Carthage Cement est une société anonyme de droit tunisien constituée le 16 octobre 2008, suite à la scission de la société Les Grandes Carrières du Nord (GCN) en deux sociétés : Carthage Cement SA et GCN Trade.