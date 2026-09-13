Tunisie: Djerba - Deux incendies dans des unités touristiques abandonnées en deux jours

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les équipes de la Protection civile sont intervenues durant deux jours consécutifs pour maîtriser deux incendies qui se sont déclarés dans deux unités touristiques à l'arrêt et abandonnées, situées dans la zone touristique de Djerba, (gouvernorat de Médenine), a indiqué une source de la Protection civile.

Les deux incendies n'ont pas causé de dégâts importants ni fait de victimes. Les flammes ont toutefois ravagé des palmiers au sein des deux unités touristiques et détruit des paillotes de plage dans l'une d'elles, lesquelles étaient auparavant destinées à l'hébergement et à l'accueil des vacanciers, a précisé la même source à l'Agence TAP.

Ces deux sinistres ont remis au premier plan les appels lancés par plusieurs acteurs de la société civile, qui ont renouvelé leur demande en faveur de mesures urgentes pour remédier à la situation des hôtels fermés dans la zone touristique Djerba-Zarzis, prévenir la répétition de tels incidents et éviter que les unités touristiques abandonnées ne se transforment en foyers de délinquance.

Il convient de rappeler que les hôtels fermés et abandonnés constituent désormais une problématique majeure au coeur des zones touristiques de Djerba et de Zarzis.

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Cette situation perdure malgré l'annonce, en 2025, par le ministre du Tourisme, de la mise en place d'une commission régionale réunissant les différentes parties prenantes afin de dresser, en concertation entre l'administration, les professionnels et les experts, un état des lieux du secteur touristique et d'en identifier les principales problématiques, notamment la situation des établissements hôteliers fermés, d'en examiner les causes et de proposer des solutions à ce dossier.

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