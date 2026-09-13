Tunisie: Pourquoi - La priorité aux piétons

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Dans les passages réservés aux piétons, ces derniers ont la priorité absolue selon le code de la route et le bon sens également.

Mais ce n'est pas l'avis de certains conducteurs de bus et de taxi et également de quelques automobilistes qui non seulement ne respectent pas cet article du code mais qui, bien installés dans leurs engins, accélèrent à la vue des piétons traversant la chaussée, les obligeant à courir pour échapper à leur hargne.

On ne sait quel plaisir ils éprouvent à la vue de ces pauvres gens courant dans tous les sens.

On voudrait bien les voir subir la même épreuve.

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