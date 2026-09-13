Afrique: L'ambassadrice de France en Tunisie ouvre exceptionnellement sa résidence au public

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Dar El Kamila, résidence de l'ambassadrice de France à La Marsa, ouvrira ses jardins au public les 18 et 19 septembre, avec des visites guidées et une exposition consacrée à son projet de restauration.

La résidence de l'ambassadrice de France en Tunisie, Dar El Kamila, ouvrira exceptionnellement ses jardins au public les 18 et 19 septembre 2026, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette ouverture permettra aux visiteurs de découvrir l'histoire de ce palais historique de La Marsa, ses jardins et les travaux de restauration actuellement en cours.

L'événement, annoncé par l'Ambassade de France en Tunisie, prévoit six visites guidées d'une heure, essentiellement consacrées aux espaces extérieurs. Une exposition photographique consacrée au projet de restauration sera également proposée aux visiteurs.

Les visites sont programmées le vendredi 18 septembre, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, puis le samedi 19 septembre, de 10h à 11h, de 11h30 à 12h30, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.

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L'accès se fait sur inscription, dans la limite des places disponibles. Les participants devront se présenter dix minutes avant leur créneau à l'entrée nord de la résidence, rue Kabadou, munis d'une pièce d'identité.

Un palais au coeur de l'histoire de La Marsa

Située au coeur de La Marsa, Dar El Kamila est une demeure historique dont l'histoire remonte au début du XIXe siècle. Construite comme résidence d'été, elle était connue à l'origine sous le nom de Borj El Monastiri, en référence au caïd Ahmed El Monastiri, notable de la Tunisie beylicale. La demeure a ensuite été fréquentée par des membres de la famille beylicale et des notables tunisois.

Au milieu du XIXe siècle, la maison est attribuée au consul de France Léon Roches, qui en fait sa résidence et lui donne le nom de Dar El Kamila, associé à l'idée de "perfection". Des sources historiques situent cette attribution en 1857, même si certaines publications évoquent 1856.

Au fil des XIXe et XXe siècles, la demeure a connu plusieurs transformations, extensions et embellissements. Son architecture témoigne aujourd'hui de différentes influences, notamment ottomanes, hispano-maghrébines et européennes.

Trois hectares de jardins et un projet de restauration

Dar El Kamila est également connue pour ses vastes jardins, qui s'étendent sur environ trois hectares. L'ouverture exceptionnelle organisée cette année permettra précisément au public de découvrir cet environnement rarement accessible.

Elle intervient alors que des travaux de restauration sont en cours. L'exposition photographique présentée durant les visites permettra de suivre ce projet, en lien avec les thèmes retenus pour les Journées européennes du patrimoine 2026 : "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer" et "Patrimoine de la photographie".

Cette initiative offre ainsi au public une occasion rare de découvrir un lieu habituellement fermé, tout en mettant en lumière les enjeux liés à la préservation d'un édifice qui occupe une place particulière dans l'histoire architecturale et diplomatique de la Tunisie.

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