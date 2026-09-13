Kaolack — Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présenté samedi à Kaolack (centre) ses condoléances au khalife général de la Fayda Tidianiya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, à la suite du rappel à Dieu de son frère cadet, Cheikh Mouhamadou Macky Niass, a constaté l'APS.

Le chef de l'État est arrivé peu avant 17 h 30 à la résidence du khalife général, à Médina Baye, où il a été reçu par plusieurs dignitaires religieux de la Fayda Tidianiya.

Bassirou Diomaye Faye était accompagné de son Haut représentant, Aminata Touré, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Il y avait aussi le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, mais également la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye et celui de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, le préfet du département de Kaolack, Mamadou Guèye, le maire de Kaolack, Serigne Mboup et le président du conseil départemental, Ahmed Youssouf Benjelloun, ainsi que plusieurs directeurs généraux de sociétés publiques, ont également pris part à la rencontre.

"Je suis venu aujourd'hui dans cette cité religieuse pour présenter au khalife général de la Fayda Tidianiya, en mon nom et au nom de tous les Sénégalais, mes condoléances les plus sincères suite au rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Macky Niass", a déclaré le président de la République.

Il a dit retenir du défunt un homme de Dieu et un serviteur dévoué de l'islam.

Le chef de l'État a formulé des prières pour le repos éternel de l'âme du défunt et souhaité une longue vie et une bonne santé au khalife général de la Fayda Tidianiya.

Au nom du khalife général, le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Alioune Cissé, a formulé des prières pour le président de la République et pour la paix et la stabilité du Sénégal.

Il a rappelé que Cheikh Mouhamadou Macky Niass était un ambassadeur de la Fayda Tidianiya qui avait consacré sa vie à l'enseignement et à la transmission du savoir, conformément aux orientations de son père, Cheikh Ibrahima Niass.

Le khalife général de la Fayda Tidianiya a, pour sa part, formulé des prières pour le président de la République et souhaité la réussite de sa mission à la tête du pays.

Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Ibrahima Niass, est décédé le 31 août dernier au Maroc à l'âge de 83 ans, des suites d'une maladie.

Né en 1943 à Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Macky Niass était une figure religieuse de la Hadara de la Fayda Tidianiya.

Il s'était notamment illustré dans l'enseignement et la transmission du savoir religieux. Il animait régulièrement des causeries et prêches consacrés au Prophète Mouhammad (PSL), avec une intonation vocale qui rappelait celle de son père.

Depuis plusieurs années, il s'était consacré à la transmission du savoir et participait à l'animation de plusieurs manifestations religieuses de la Fayda Tidianiya.