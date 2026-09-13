Sénégal: Au palais de la République, 'la magie contagieuse' de la flamme olympique

- La ferveur et l'enthousiasme étaient au rendez-vous au palais de la République, samedi, à l'occasion de la réception de la flamme olympique, en présence de nombreux mouvements d'associations de jeunes, appelées à être les grands artisans de la réussite des Jeux olympique de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

En plus des officiels et des responsables sportifs, des groupes d'animation et des associations de supporteurs, dont le 12e Gaïndé, ont également assisté à cette cérémonie empreinte de fierté nationale.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) représentent le tout premier événement olympique de l'histoire à se tenir sur le continent africain.

En attendant le début de la cérémonie, de nombreux jeunes ont trouvé refuge sous l'ombre des grands arbres qui font le décor unique et naturel de cette partie du centre-ville de Dakar abritant le palais de la République.

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Devant les grilles de cet édifice emblématique de l'avenue Léopold Sédar Senghor, les couleurs du drapeau national se mêlent à celles des maillots de différents clubs sportifs, des uniformes des scouts et des tenues de la Croix-Rouge.

La musique, incontournable dans ce genre de circonstances, donne le ton des évènements, suivie du 12e Gaïndé, club des supporteurs des équipes nationales du Sénégal, dont les pas de danse sont reflétés par deux écrans géants installés pour l'occasion.

Les tam-tams, assiko et autres instruments accompagnent les différentes prestations, pendant que la voix du conteur Massamba Guèye vient rappeler les grands moments de l'histoire du Sénégal et les valeurs sous-tendant la marche du pays.

Non loin de là, des groupes d'élèves défilent joyeusement devant le palais de la République. Les jeunes sont venus nombreux.

L'ASC Bopp, l'école de football Zapata, l'Académie de football ABG, les scouts et la Croix-Rouge prennent part à cette matinée consacrée à la présentation de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Dans leurs rangs, la Croix-Rouge a mobilisé deux catégories de volontaires. "Les premiers sont les jeunes volontaires des différentes cellules de base de Dakar. Les autres sont des secouristes", explique Maodo Malick Konté, commissaire chargé des activités de jeunesse.

"Nous sommes venus coordonner avec les sapeurs-pompiers dans le cadre du secours et des opérations d'urgence", ajoute-t-il.

Le comité départemental de Dakar regroupe à lui seul 16 cellules de base réparties dans différentes communes. Ces jeunes ne sont donc pas de simples spectateurs.

"On essaie de se divertir, d'apporter notre aide"

"Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui nous anime en assistant à la remise de la première flamme olympique sur le continent africain", souligne Maodo Malick Konté.

Quelques mètres plus loin, Anne-Marie-Céline-Sylva, guide de troupe des jeunes scouts de Dakar Plateau, porte autour du cou le foulard bleu et rouge du mouvement des guides du Sénégal. Environ 25 guides ont été mobilisées pour l'accueil de la flamme.

Les guides présentes à cette cérémonie, "viennent de partout, en fait", de plusieurs régions du Sénégal, précise-t-elle.

Pour Anne-Marie-Céline-Sylva, cette cérémonie a aussi un goût de découverte. "C'est une joie, parce que d'habitude, nous, on n'est pas habitués à ce genre d'événements", confie-t-elle.

"C'est ma première fois. Donc c'est une découverte en quelque sorte. On est là, on essaie de se divertir, d'apporter notre aide et de profiter du moment", dit la jeune fille dans une robe verte boutonnée et bien ajustée.

Dans la foule, les plus jeunes observent la scène avec la même attention. Maman Dièye Diouf, 12 ans, porte un maillot floqué aux couleurs des Jeux olympiques.

La jeune fille pratique le basket au camp de basket de Mbao en périphérie dakaroise. Elle est en compagnie de ses camarades de centre.

Sa voix, même timide, ne laisse guère de doute sur son enthousiasme d'être là. "Je me sens tellement heureuse d'être là, de voir le président de la République pour la première fois", lance-t-elle.

Maman considère que cette journée est aussi source de fierté: "Je suis tellement fière d'être là."

Oumou Diaw, originaire de Richard-Toll, dans le nord du Sénégal, se réjouit, à son tour, de retrouver d'autres passionnés autour du sport.

"Quitter une localité pour une autre dans le seul but de célébrer le sport que je pratique, cette passion qui nous unit, c'est trop agréable", déclare-t-elle, à propos d'une journée où, "tout se fait dans la paix et une douce ambiance".

Paco, animateur culturel et sportif bien connu du public sénégalais, porte pour la circonstance une tenue aux couleurs nationales, une imposante perruque en forme de lion et un chapeau couvert de symboles sénégalais.

Se présentant comme "Paco, la mascotte des équipes nationales du Sénégal", Aliou Ngom, de son vrai nom, revendique sa présence à cette cérémonie comme un devoir de supporter.

Représenter le Sénégal, "qu'il pleuve ou neige"

"C'est un honneur de venir ici pour la cérémonie de la flamme pour cette compétition qui débarque en Afrique pour la première fois. C'est une fierté pour tout Sénégalais". Il insiste ensuite sur ce que représente, à ses yeux, le rendez-vous olympique, à savoir quelque chose que "le monde entier partage".

Il assure qu'il continuera à répondre présent pour représenter le Sénégal. "D'où ma présence ici, qu'il pleuve ou neige. Je suis rempli de joie".

Paco se met à chanter et à danser, avant même d'avoir terminé sa phrase. Son regard s'illumine, pendant que dans la foule, les tambours continuent de résonner.

L'attente, elle, se prolonge. Une longue file s'est formée avant la sortie du président de la République. Des sportifs y sont présents, dont l'ancien roi des arènes, Eumeu Sène.

Il est environ onze heures alors que le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo fait son apparition, suivi de la ministre des Sports et de la Jeunesse, Djirèye Clotilde Coly, de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry et du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye.

Ils sont suivis, quelques minutes plus tard, du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont l'apparition, aux côtés de la Première dame Marie Khone Faye et de la mascotte Ayo, déclenchent les cris du public.

Le Douzième Gaïndé redouble d'énergie. Les applaudissements et les acclamations montent de la foule. Sur les écrans, la flamme olympique apparaît alors entre les mains de l'athlète sénégalaise Oumy Diop.

La flamme est ensuite portée sur scène avec Louis-François Mendy. Le président de la République, de son côté, descend du podium pour aller à la rencontre des jeunes et des représentants des associations.

La musique reprend avec Eljaz. Le chanteur entonne un morceau célébrant la fierté d'être Sénégalais. Une nouvelle fois, les voix du public se mêlent aux tam-tams.

Un peu plus tard la flamme, portée par Oumy Diop et Louis-François Mendy, est remise à Mamadou Diagna Ndiaye, qui la transmet à son tour au président de la République.

Un moment clé, puisque cette flamme brûlera durant toute la durée des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui s'ouvre le 31 octobre prochain.

En attendant, la flamme olympique fera le tour du Sénégal, du 14 septembre au 30 octobre, veille de l'ouverture officielle des JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter et auxquels sont attendus 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

Voici le calendrier de la tournée de la flamme

14-27 septembre : région de Dakar

29 septembre-24 octobre: régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, avant Saly (Mbour) et Rufisque.