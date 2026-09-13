Afrique: Réception de la flamme olympique - Bassirou Diomaye exhorte la jeunesse à faire honneur à l'Afrique

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu la flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 devant les grilles du palais de la République, samedi, lors d'une cérémonie au cours de laquelle il a appelé la jeunesse sénégalaise à se montrer à la hauteur de la confiance placée en elle pour ce premier événement olympique organisé en Afrique.

"Le monde nous a fait confiance. Il nous a confié ce qu'aucun pays africain n'a reçu en plus de 100 ans", a déclaré le chef de l'Etat après avoir reçu la flamme olympique, arrivée au Sénégal en provenance d'Athènes (Grèce), berceau historique de l'olympisme.

Le président de la République a invité la jeunesse sénégalaise à faire de l'hospitalité, de l'énergie et de la fierté nationale les principales marques de l'accueil réservé aux quelque 2.700 athlètes attendus à ce rendez-vous mondial, représentant plus de 206 pays.

"Ce qu'ils retiendront, c'est ce que vous allez montrer. C'est votre énergie, c'est votre hospitalité", a-t-il lancé à l'endroit de la jeunesse sénégalaise.

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Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la portée continentale de l'événement, estimant que "l'Afrique ne regarde plus, que l'Afrique reçoit".

Il a invité les jeunes Sénégalais à donner, à travers les JOJ, une image d'une jeunesse africaine "débordante d'énergie", "debout et déterminée et fière".

Pour Bassirou Diomaye Faye, "la réussite des JOJ ne devra toutefois pas se mesurer uniquement à l'organisation des compétitions."

"Au soir de la journée de clôture de ces Jeux, ce qui restera, c'est ce que vous aurez appris, les métiers que vous maîtriserez mieux, les process que vous comprendrez davantage", a-t-il indiqué, mettant en avant l'héritage humain et professionnel attendu de cette manifestation.

La flamme olympique devant désormais parcourir les 14 régions du Sénégal avant le démarrage officiel des JOJ 2026, le président de la République a appelé les populations à l'accueillir "les bras ouverts", avec "énergie", "espoir" et "fierté".

"Je veux que ceux qui la portent trouvent dans chaque région du Sénégal une jeunesse debout, une jeunesse fière, une jeunesse prête à faire face à son destin", a-t-il déclaré.

Cette cérémonie a été marquée par la prestation du douzième Gaindé, du rappeur Eljaz, en plus de la présence d'athlètes et des mouvements représentant diverses associations de jeunes.

Environ 450 personnes, parmi lesquelles des sportifs, des jeunes talents, des acteurs de la société civile et figures des terroirs vont participer au relais de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à travers les différentes régions du Sénégal.

Elle sera accueillie à Dakar, avant une tournée nationale devant la conduire dans les 14 régions du Sénégal.

La commune de Dakar Plateau sera le point de départ de la flamme pour ce périple dans les différentes localités du pays, à partir du 14 septembre.

Après une tournée de plus d'un mois, le voyage de la flamme sera clôturé le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l'ouverture des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

L'acteur Omar Sy, l'influenceur Khaby Lam, des figures du sport sénégalais comme Amadou Dia Bâ, Amadou Gallo Fall, Isabelle Sambou, mais aussi de jeunes talents et des acteurs engagés dans leurs territoires comptent parmi les porteurs de la flamme olympique.

Selon le comité d'organisation des JOJ 2026, à travers leur parcours, leurs engagements et leur histoire, les porteurs incarnent la diversité du Sénégal et les valeurs de partage, d'inclusion et de transmission associées aux JOJ Dakar 2026.

Une fois la tournée achevée, la flamme va servir à allumer la vasque des JOJ 2026 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous mondial.

Un moment clé qui marquera officiellement le début des JOJ Dakar 2026. Cette flamme brûlera durant toute la durée des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

Voici le calendrier de la tournée de la flamme

10 septembre: cérémonie d'allumage de la flamme à Athènes, en Grèce

12 septembre: accueil de la flamme à Dakar

14-27 septembre: région de Dakar

29 septembre-24 octobre: régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, avant Saly (Mbour) et Rufisque.