Sénégal: Bakel - 50 tonnes de maïs impropre à la consommation saisi par les services d'hygiène

Bakel — La Brigade d'hygiène de Bakel (est) a saisi, samedi, 50 tonnes de maïs impropre à la consommation en provenance du Mali, correspondant à une valeur marchande de 10 500 000 FCFA, a constaté l'APS.

"J'étais dans une opération technique, de là, j'ai reçu un coup de fil parlant d'une activité suspecte de transvasement de maïs impropre à la consommation. Une fois sur les lieux, j'ai constaté de visu que le maïs était impropre à la composition et qu'il contenait des moisissures et des insectes", a déclaré l'adjudant-chef Mbaye Fall, chef de la sous-brigade d'hygiène de Bakel.

Le camion provenait du Mali et le propriétaire de la marchandise est un Sénégalais d'origine, a-t-il précisé dans un entretien avec des journalistes, à l'issue de cette saisie.

"Le camion contenait 50 tonnes de maïs d'une valeur marchande exacte de 10 500 000 FCFA. Ces insectes présents dans les sacs de maïs favorisent l'apparition d'aflatoxines qui sont dangereuses pour la consommation humaine", a ajouté M. Fall, avant d'annoncer des poursuites contre les mis en cause.

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"Nous allons faire un procès-verbal de saisie et verbaliser le propriétaire. Pour tromper la vigilance des gens, il a voulu transvaser le maïs dans des sacs neufs en mettant quelques graines de maïs de bonne qualité en haut des sacs", a révélé l'adjudant-chef Mbaye Fall.