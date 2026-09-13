Sénégal: Ngandiouf - Un garçon meurt noyé dans un bassin de rétention

Ngandiouf (Tivaouane) — Un adolescent de 15 ans est mort noyé, vendredi, dans un bassin de rétention à Ngassama, un village de la commune de Ngandiouf, dans le département de Tivaouane, a appris l'APS de source sécuritaire.

Le drame s'est produit vers 17 heures dans un bassin de rétention d'une profondeur de 9,50 mètres, aménagé sur un site d'exploitation minière, précise la même source.

La victime est un jeune mécanicien né à Ndioucky, dans la commune de Pékesse, d'où il était venu pour assister à la Ziaara annuelle organisée dans le village de Darou Salam Cadior, dans la commune de Mérina Dakhar.

En compagnie de ses camarades, le jeune garçon était parti se baigner dans un bassin de rétention situé à moins de deux kilomètres du lieu du rassemblement religieux, après en avoir franchi la grille de protection.

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Alertés par les cris des compagnons de la victime, des habitants de Darou Salam Cadior ont accouru sur les lieux, sans pouvoir la secourir.

Informés, les sapeurs-pompiers de Mékhé sont intervenus, pour rechercher puis repêcher le corps sans vie vers 22 heures.

Après avoir présenté ses condoléances à la famille éplorée, le maire de Ngandiouf, Ngouda Ciss, a appelé l'entreprise exploitant le site à renforcer son dispositif de sécurisation, afin de prévenir de tels drames.