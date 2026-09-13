Sénégal: L'incidence du paludisme en baisse de 22,8 à 12,8 cas pour 1.000 habitants entre 2024 et 2025 (ministre)

Dakar — L'incidence du paludisme au Sénégal est passée de 22,8 à 12,8 cas pour 1.000 habitants entre 2024 et 2025, les décès passant de 312 à 150 pour 1000 habitants au cours de la même période, a indiqué, samedi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima r 10.

"L'élimination du paludisme n'est plus une aspiration lointaine, mais un objectif à notre portée", a-t-il déclaré, sur la base de ces statistiques, avant d'appeler à maintenir les efforts de prévention et à impliquer l'ensemble des secteurs.

Il s'exprimait lors du lancement officiel de la campagne hivernale de lutte contre le paludisme, couplé à la célébration de la Journée mondiale dédiée à cette maladie.

Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a pris part à cette rencontre, de même que la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mame Coumba Diop, et le représentant résident de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Sénégal, Yao Michel.

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La Journée mondiale porte cette année sur le thème "Motiver pour éliminer le paludisme : maintenant, nous pouvons, maintenant, nous devons".

La campagne hivernale contre le paludisme va être déroulée en même temps à partir du slogan "Hivernage 2026 avec zéro palu, je m'engage".

Cette campagne s'articule autour de "la distribution de moustiquaires imprégnées, la prévention auprès des enfants dans les zones les plus touchées et l'amélioration du dépistage et de la prise en charge des malades", rappelé Ibrahima Sy, invitant les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre le paludisme.

Prenant la parole au nom des partenaires techniques et financiers, Yao Michel a salué les "progrès remarquables" enregistré par le Sénégal dans la lutte contre le paludisme.

"Aujourd'hui, près de 90% des districts sanitaires sont en phase de pré-élimination du paludisme, soit 73 des 79 districts sanitaires", a-t-il relevé, avant d'appelant à "une vigilance accrue" dans les régions de Kolda, Tambacounda, Kédougou, Kaolack ainsi qu'à Touba, zones les plus touchées.

Yao Michel a aussi rappelé que "la région africaine de l'OMS continue de supporter la plus lourde charge de paludisme au monde avec près de 600 000 morts en 2024". Aussi préconise-t-il "une mobilisation collective, une anticipation efficace et une action rapide pour protéger les populations", dans le cadre de la lutte contre le paludisme.