Sénégal: A Koussanar, Aliou Gory Diouf salue un reboisement 'à haute valeur écologique et économique'

Tambacounda — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gory Diouf, a salué, vendredi, l'opération de reboisement à "haute portée écologique et économique" que les services des Eaux-et-Forêts sont en train de conduire à Koussanar, une commune du département de Tambacounda.

M. Diouf a entamé, le même jour, une visite dans les départements de Tambacounda, Koumpentoum et Goudiry dans le cadre de la caravane écologique initiée par le ministère qu'il dirige.

A son arrivée, le ministre de l'Environnement a été accueilli par le gouverneur de la région de Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye, en compagnie de l'inspecteur régional des Eaux-et-Forêts et de plusieurs autorités locales et administratives du département de Tambacounda.

Il a visité les reboisements effectués sur l'axe routier de Sinthiou Malème, une commune située à 28 kilomètres de la ville de Tambacounda.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après l'étape de Sinthiou Malème, Aliou Gory Diouf s'est rendu à Koussanar, où il a visité une parcelle aménagée par les services des Eaux-et-Forêts dans le périmètre de la forêt classée Ouly, en partenariat avec les autorités locales et les populations.

"Dans cette forêt, les Eaux-et-Forêts et la mairie sont en train de planter des espèces qui ont une haute valeur ajoutée du point de vue écologique mais également du point de vue économique. Ce sont des espèces [...] qui ont une valeur économique importante", a déclaré le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Aliou Gory Diouf a salué, à travers cette initiative, l'approche collaborative entre la mairie, le service des Eaux-et-Forêts et les populations.

"Donc ce que nous avons vu ici, ce sont des espèces qui sont reboisées et qui sont entretenues par les Eaux-et-Forêts mais également par la mairie et les populations qui également, s'investissent pour protéger les plantes reboisées", a-t-il expliqué.

"Nous sommes ici sur un site que je peux qualifier d'emblématique en matière de reforestation et cela cadre bien avec le thème de la campagne de reboisement de la Journée de l'arbre de cette année, c'est-à-dire 'des plans aux arbres, la responsabilité aux communautés"', a-t-il poursuivi.

Après l'étape de Koussanar, le ministre s'est rendu dans l'après-midi dans le département de Koumpentoum où il a assisté au reboisement d'un périmètre intégré des organisations de producteurs locaux, avec l'appui du conseil départemental.

Dans le département de Koumpentoum, il a visité également les reboisements effectués le long des axes routiers de cette ville située à 100 kilomètres de la ville de Tambacounda, avant de procéder à la mise en terre de quelques plants au niveau du nouveau poste de contrôle de Koumpentoum.