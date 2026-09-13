Niger: Le général Mamane Sani Kiaou, nouveau chef d'état-major des armées (officiel)

Dakar — Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a nommé le général de brigade Mamane Sani Kiaou, chef d'état-major des armées en remplacement du général Moussa Salaou Barmou, deux semaines après les affrontements armés ayant secoué Niamey, la capitale.

L'information émane de la Télévision nationale sur les antennes de laquelle le décret de nomination du nouveau chef des armées a été lu vendredi dans la soirée.

"Par un décret signé ce 11 septembre 2026, le général Abdourahamane Tiani a nommé le général de brigade Mamane Sani Kiaou chef d'état-major des armées", rapporte le communiqué relayé par la Télévision publique.

Le chef de l'Etat nigérien a également procédé à la nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, en la personne du général Abdourahmane Abou Zataka. Un poste qu'occupait le nouveau chef d'état-major des armées.

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Le nouveau commandant des armées nigériennes peut être considéré comme faisant partie des premiers cercles du général Abdourahamane Tiani.

Il fait partie des militaires qui avaient été nommés au lendemain du coup d'Etat militaire qui avait renversé le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023.

Le général Mamane Sani Kiaou a dirigé les opérations de lutte contre les groupes armées dans la région de Diffa, dans le sud-est et celle de Tillaberi, aux confins des frontières du Mali et du Burkina Faso, pays constituant avec le Niger la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

Il est également présenté comme un des artisans des négociations ayant débouché sur le départ des soldats français et américains du Niger.

Une mutinerie ayant par la suite pris des allures d'une tentative de renversement de la junte au pouvoir avait secoué les 28 et 29 août dernier Niamey, la capitale où le palais présidentiel, une base militaire jouxtant l'aéroport international et d'autres sites stratégiques avaient été la cible d'attaques à l'arme lourde.

La riposte de la garde présidentielle, appuyée par des militaires russes d'Africa Corps, a permis de mettre en échec cette initiative armée.