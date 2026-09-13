Afrique: Championnats d'Afrique de karaté - Le Sénégal remporte deux médailles d'or

12 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a décroché, vendredi soir, deux médailles d'or aux championnats d'Afrique de karaté qui se déroule en Algérie depuis jeudi à Alger (Algérie), a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA).

Amadou Cissé (- 55kg) et Babacar Kobar (- 60kg) ont été sacrés respectivement champion d'Afrique junior et champion d'Afrique senior.

Le Sénégal a remporté un peu plutôt dans la journée quatre médailles, deux de bronze et deux en or.

Au total, les athlètes sénégalais ont remporté huit médailles, deux en or et six en bronze.

Six athlètes ont représenté le Sénégal aux championnats d'Afrique de karaté 2026, qui prennent fin ce dimanche.

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