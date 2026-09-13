Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 septembre 2026

revue de presse

JOJ Dakar 2026 – La flamme olympique arrive à Dakar, le continent entre dans l'histoire

Dakar a vécu un moment historique ce samedi 12 septembre. Pour la première fois en plus d'un siècle d'histoire olympique, la flamme des Jeux a été accueillie sur le sol africain. Au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce symbole universel de l'Olympisme, donnant le coup d'envoi symbolique de la dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

À quelques semaines de l'ouverture des JOJ Dakar 2026, le Sénégal vient de franchir une étape hautement symbolique. La flamme olympique est arrivée dans la capitale sénégalaise, consacrant un moment inédit pour le continent.

Jamais, en plus de 100 ans d'histoire olympique, l'Afrique n'avait accueilli la flamme avant d'abriter des Jeux olympiques. Le Sénégal devient ainsi le premier pays africain à recevoir cet honneur, avant les JOJ prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. [Source allAfrica]

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Ouganda : Les obsèques du roi Oyo assombries par une querelle de succession

En Ouganda, les obsèques du roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, souverain du Tooro, se préparent dans un climat de vive tension. Une querelle de succession divise la famille royale, quelques semaines après le décès du monarque aux États-Unis.

Oyo, arrivé sur le trône à l'âge de trois ans, avait régné 31 ans et était reconnu par le Guinness World Records comme le plus jeune monarque régnant au monde. Il est mort le mois dernier aux États-Unis, où il suivait un traitement contre le cancer.

Alors que le royaume du Tooro, dans l'ouest du pays, s'apprête à lui rendre hommage, une bataille de succession oppose désormais ses proches. La reine mère, Best Kemigisa, affirme être retenue contre son gré dans le palais royal, avec plusieurs membres de la famille. [Source Africanews]

L'IA d'Anthropic Claude a été utilisée pour des opérations d'influence dans plusieurs pays d'Afrique

Dans un rapport sur les usages malveillants de son propre agent IA que l'entreprise américaine vient de publier, celle-ci révèle qu'il a permis d'accélérer des campagnes de propagande ou de concevoir des plateformes de surveillance de masse dans plusieurs pays du continent africain. La RDC, la Centrafrique, le Kenya, le Soudan et le Mali sont notamment concernés.

Faux médias, propagande politique, campagnes clandestines ou surveillance de masse : Anthropic, l'entreprise américaine qui développe l'intelligence artificielle Claude, vient de publier un rapport sur les usages malveillants de son propre outil dans lequel plusieurs cas concernant le continent africain sont documentés. Cinq pays sont tout particulièrement concernés : la République démocratique du Congo (RDC), la Centrafrique, le Kenya, le Soudan et le Mali. [Source RFI]

CAN U20/Handball : L’Égypte décroche son 15e titre

L’Égypte a remporté le Championnat d’Afrique des nations Juniors masculins U20 de handball pour la 15e fois de son histoire, après sa victoire samedi face à la Tunisie en finale par 31-29. La 33e édition de la CAN U20 de handball s’est déroulée en Côte d’Ivoire du 5 au 12 septembre.

Menés 14-11 à la mi-temps par les Tunisiens, les Égyptiens ont renversé la situation en seconde période pour s’imposer 31-29 et décrocher leur quatrième titre consécutif.

Lors de la phase de groupes de la CAN U20, l’Égypte avait terminé en tête du groupe D avec trois victoires en autant de rencontres. [Source Apanews]

Innoss’B franchit les 5 millions de vues sur YouTube avec « Zando »

Le nouveau morceau d’Innoss’B, « Zando », vient de franchir le cap des 5 millions de vues sur YouTube. Une nouvelle performance pour l’artiste congolais, moins de deux semaines après la sortie du clip.

Treize jours après sa mise en ligne, « Zando », enregistré avec Zakalakara, a dépassé les 5 millions de vues sur YouTube. Le titre figure également en tête du classement YouTube en République démocratique du Congo, selon un relevé effectué le 11 septembre.

Cette progression confirme l'accueil rapide réservé au morceau, qui s'inscrit dans l'actualité musicale d'Innoss’B et dans la promotion de son projet « Arena Way ». [Source Africa Radio]

Mali : Hécatombe à Dioura, près de 80 militaires tués

Près de 80 militaires maliens ont été tués le 10 septembre lors de l’attaque du camp de Dioura, dans la région de Mopti, selon nos informations. Quelques heures après cet assaut particulièrement meurtrier, le JNIM a revendiqué la prise de cette importante position des FAMa, avant de s’en retirer. Plusieurs soldats sont également portés disparus, tandis que d’autres ont été capturés.

Au Mali, Dioura a été attaqué aux premières heures du 10 septembre. Le camp, l’un des plus importants du centre du pays, accueillait plusieurs centaines de militaires, soit un effectif estimé à environ un bataillon. Les combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ont réussi à pénétrer dans l’emprise militaire après les affrontements. Ils en ont revendiqué la prise avant leur retrait.

Des vidéos publiées par le groupe montrent ses hommes circulant à l’intérieur de Dioura après l’assaut. Plusieurs corps de soldats apparaissent au sol, des installations sont en feu et des stocks de motos ont été incendiés. Ces images attestent de la présence des jihadistes dans le camp, sans permettre d’établir à elles seules l’ampleur du bilan humain. [Source LSI Africa]

Poutine soutient les efforts de l’Afrique pour réformer le Conseil de sécurité de l’ONU

Le président russe Vladimir Poutine a appelé samedi à élargir le Conseil de sécurité de l’ONU afin d’accroître la représentation des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

L’Union africaine milite depuis plusieurs années pour une représentation accrue de l’Afrique au sein des institutions internationales. Le continent représente plus d’un quart des membres de l’ONU, mais ne dispose d’aucun siège permanent au Conseil de sécurité.

S’exprimant lors du 18e sommet des BRICS dans la capitale indienne, New Delhi, Poutine a déclaré que la Russie accordait une grande importance au maintien et au renforcement du rôle central de l’ONU dans les affaires internationales. Il a estimé que les membres des BRICS devraient continuer à œuvrer ensemble pour améliorer l’efficacité de l’organisation. [Source TRT Afrika]

El Niño au Kenya : L’alerte sanitaire de l’OMS dessine des business insoupçonnés

L’OMS collabore avec le gouvernement kényan pour atténuer les risques sanitaires liés à El Niño en 2026/27. À première vue, une dépêche sanitaire. À la lecture, une cartographie de demande. Le texte indique où les besoins vont se concentrer.

« L’expérience des longues pluies survenues plus tôt cette année fournit des enseignements importants pour préparer les services de santé et les communautés avant la prochaine saison des pluies », a déclaré Neema Rusibamayila Kimambo, représentante de l’OMS au Kenya. Cette phrase est le pivot. Elle déplace le sujet : moins la catastrophe, plus la préparation. Or, dans une économie, la préparation est un marché. [Source Le 360 Afrique]

Nigeria : L’INEC publie la liste finale des 18 candidats à la présidentielle de 2027

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigeria a publié samedi 12 septembre la liste finale des 18 candidats à la présidentielle de janvier 2027 et de leurs colistiers. Le président Bola Ahmed Tinubu y figure sous la bannière de l’APC, aux côtés notamment d’Atiku Abubakar pour l’ADC et de Peter Obi pour le NDC.

Le document officiel, signé par la secrétaire de l’INEC Rose Oriaran-Anthony, associe Bola Tinubu à Kashim Shettima, Atiku Abubakar à Rotimi Amaechi et Peter Obi à Rabiu Kwankwaso. Omoyele Sowore représente l’AAC, Seyi Makinde l’APM et Donald Duke le PRP.

Deux femmes conduisent un ticket présidentiel parmi les 18 candidatures retenues. Il s’agit d’Ada Elizabeth Frederick Okwori pour le NDP et de Nkem Esther Okereke pour le NRM. La liste comprend également quatre femmes candidates à la vice-présidence. [Source Beninwebtv]

OMS : Les motocyclistes représentent 23% des accidents de la circulation en Afrique

En Afrique subsaharienne, la prolifération des deux et trois-roues redéfinit le paysage de la mobilité urbaine. Avec environ 27 millions d’engins en circulation, ces moyens de transport sont devenus indispensables au quotidien de millions de citoyens. Cependant, cet essor rapide masque une tragédie humaine dramatique sur le réseau routier continental.

Selon le dernier Global Status Report on Road Safety publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les motocyclistes représentent désormais près de 23 % des décès liés aux accidents de la circulation en Afrique. Plus alarmant encore, dans plusieurs pays de la région, ces usagers sont impliqués ou responsables de 50 à 70 % des mortalités routières. L’Afrique détiendrait ainsi le triste record du taux de mortalité routière le plus élevé au monde, affichant 19,4 décès pour 100 000 habitants. [Source GabonMediaTime]