La date limite de dépôt des dossiers pour les candidats présélectionnés dans le cadre du recrutement spécial complémentaire de 2527 enseignants, initialement fixée au vendredi 11 septembre 2026, est exceptionnellement prorogée jusqu'au mercredi 16 septembre 2026 inclus. L'annonce a été faite vendredi par la tutelle.

Le ministère de l'Éducation nationale informe les candidats présélectionnés dans le cadre du recrutement spécial complémentaire de 2527 enseignants que la date limite de dépôt des dossiers de candidature, initialement fixée au vendredi 11 septembre 2026, est exceptionnellement prorogée jusqu'au mercredi 16 septembre 2026 inclus.

« Cette prorogation vise à permettre à l'ensemble des candidats concernés de finaliser et de compléter leur dossier dans les meilleures conditions, tout en garantissant l'équité de traitement et le bon déroulement du processus de recrutement », explique le ministère.

En conséquence, souligne le communiqué, les candidats présélectionnés n'ayant pas encore procédé au dépôt de leur dossier sont invités à accomplir les formalités requises, au plus tard à la nouvelle date indiquée.

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Sur ce, le ministère de l'Éducation nationale rappelle que tout dossier devra être complet et conforme aux pièces exigées dans le cadre du processus de recrutement.