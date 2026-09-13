Sénégal: Diagane Barka (Foundiougne) - Sorom étrenne son nouveau poste de santé

Le maire de Diagane Barka (Foundiougne) a inauguré, vendredi 11 septembre, le nouveau poste de santé du village de Sorom. Mabousso Diallo annonce également la construction prochaine d'une maternité et l'octroi d'une subvention de 2 500 000 FCFA par la mairie pour l'achat de médicaments.

FATICK - Fin d'un long calvaire pour les populations de Sorom et environs. Désormais, ce village, situé dans la commune de Diagane Barka (département de Foundiougne), dispose d'un poste de santé moderne. La joie était palpable, vendredi 11 septembre, lors de l'inauguration de l'infrastructure par le maire Mabousso Diallo.

En présence des autorités locales et administratives du département, la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive, marquée par des applaudissements et de belles sonorités en l'honneur de l'édile. Le poste de santé, dont le coût est estimé à une cinquantaine de millions de FCFA, s'accompagne d'un logement pour l'infirmière cheffe de poste nouvellement affectée. Une excellente nouvelle pour la population de Sorom qui, des années durant, a dû parcourir des kilomètres pour accéder aux soins.

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« Avant, les habitants allaient se soigner dans la commune de Diossong, distante de cinq kilomètres, ou celle de Diagane Barka, située à sept kilomètres. Ce poste de santé de proximité va considérablement améliorer le quotidien des populations », s'est félicité M. Diallo.

Collectivité rurale englobant sept villages, l'infrastructure couvrira environ 6 000 à 7 000 âmes. Il s'agit du deuxième poste de santé de la commune après celui du chef-lieu, Diagane Barka. Une case de santé fonctionnelle a également été inaugurée récemment par la mairie dans le village de Ndoffane Ndary.

Outre l'infrastructure, l'équipement tient particulièrement à coeur à l'édile.

« Nous voulons que ce poste devienne une structure de référence. Nous avons mobilisé 2 500 000 FCFA pour l'achat de médicaments, sans compter les 25 lits et matelas déjà installés. Nous allons aussi doter le poste d'une ambulance médicalisée et envisageons de construire une maternité pour faciliter l'accès aux soins des femmes et des enfants », a-t-il affirmé. Et le maire ne compte pas s'arrêter là. Mabousso Diallo ambitionne de doter, à terme, chacun des cinq villages éloignés de la commune d'un poste de santé.