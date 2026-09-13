Sénégal: Campagne de vaccination - Plus de 6,7 millions d'ovins et de caprins vaccinés en 2025-2026 (ministre)

Mbour — Quelque 6.796.205 ovins et caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants au cours de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026, soit une hausse de 921.004 animaux par rapport à la campagne précédente, a-t-on appris du ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, chargé de l'Élevage, Ousmane Diagne.

"La campagne 2025-2026 a enregistré des résultats encourageants", a déclaré M. Diagne à l'ouverture, vendredi, à Mbour, d'un atelier consacré au bilan de la campagne écoulée et à la préparation de celle de 2026-2027.

Outre les petits ruminants, 263.452 chevaux ont été vaccinés contre la peste équine, tandis que 2.667.211 bovins ont reçu le vaccin contre la péripneumonie contagieuse bovine.

La vaccination contre la maladie de Newcastle a, pour sa part, permis de protéger 1.597.889 volailles, selon le ministre.

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Ces chiffres traduisent "les efforts accomplis et la mobilisation croissante de l'ensemble des acteurs", dit-il, tout en appelant à maintenir l'exigence de résultats pour les prochaines campagnes.

Ousmane Diagne a insisté sur les progrès enregistrés dans la lutte contre la peste des petits ruminants, estimant que la réduction des mortalités et l'amélioration de la productivité des ovins et des caprins constituent des enjeux majeurs pour l'élevage et l'approvisionnement national en moutons, notamment à l'occasion de la Tabaski.

Le ministre a toutefois relevé plusieurs contraintes ayant limité les performances de la campagne, notamment le déficit de parcs à vaccination, l'insuffisance des moyens logistiques et des ressources humaines dans certains départements, ainsi que la mise à disposition tardive de carburant aux services déconcentrés.

Il a appelé à améliorer la planification, renforcer les moyens humains et logistiques, développer les infrastructures de vaccination, sécuriser la disponibilité des vaccins et accroître la mobilisation des éleveurs.

Il a également insisté sur la complémentarité des interventions et la coordination entre les différents acteurs de la santé animale.

Le ministre a, par ailleurs, salué la contribution financière des organisations professionnelles d'éleveurs à la campagne de vaccination, estimée à 783.742.300 francs CFA, la considérant comme une preuve de leur engagement en faveur de la prévention sanitaire.

"La santé animale est une responsabilité collective et la prévention demeure notre meilleur investissement", a-t-il déclaré, appelant l'ensemble des acteurs à unir leurs moyens, leurs compétences et leurs responsabilités afin de mieux protéger le cheptel et de mieux servir les éleveurs.

Ousmane Diagne a invité les participants à faire de cet atelier "un véritable cadre de décision, d'engagement et de responsabilité", avec des recommandations "concrètes, réalistes et opérationnelles" pour améliorer la campagne 2026-2027.

"Notre ambition est simple : faire de la prévention sanitaire un pilier durable de la souveraineté alimentaire du Sénégal", a-t-il soutenu.