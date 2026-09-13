Sénégal: Le nouveau siège de la direction régionale de la géologie de Thiès, reflet de la place de la région dans le secteur

Thiès — Le nouveau siège de la Direction régionale des mines et de la géologie de Thiès, inauguré vendredi, est un local reflétant la place de cette région dans l'activité extractive du pays, a souligné le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck.

D'un coût de 297,2 de FCFA, le bâtiment en R+1, implanté au quartier Escale sud, occupe une superficie de 365 m2 et comprend onze bureaux, deux salles de réunion, un logement de fonction et des annexes, a détaillé Cheikh Oumar Seck, lors de la cérémonie d'inauguration qu'il a présidée.

"Il est doté d'un raccordement au réseau d'assainissement, d'une installation solaire, d'un réseau informatique et d'une connexion Internet, de matériels et mobiliers de bureau, ainsi que d'un dispositif de sécurité comprenant un système de vidéo surveillance", a-t-il poursuivi.

"L'ensemble répond aux normes actuelles de fonctionnalité, d'accessibilité et de sécurité", a ajouté le ministre des Mines et de la Géologie.

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Il s'agit, a expliqué M. Seck, de doter le service régional des mines de Thiès d'un local à la dimension du rang de la circonscription qu'il gère dans l'activité extractive du pays.

Il a rappelé la "place de tout premier plan" que la région de Thiès occupe dans le secteur minier au Sénégal.

Selon le dernier rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), portant sur l'exercice 2024, les entreprises extractives établies dans cette région ont généré 145 milliards de francs CFA de contribution, dont 137 milliards versé au budget de l'État.

"Thiès est ainsi le deuxième contributeur du pays et le premier pôle minier industriel hors filière aurifère", a poursuivi le ministre, relevant que cette dernière est soutenue ces dernières années par les prix élevés de l'or.

Quatre entreprises basées dans la région de Thiès concentrent "plus de 84 % des contributions", notamment les Industries chimiques du Sénégal (ICS), Grande Côte Opération (GCO), les Ciments du Sahel et Dangote Industries, a ajouté Cheikh Oumar Seck.

"Les potentialités de la région, dit-il, sont considérables et remarquablement diversifiées : le phosphate, l'attapulgite, les minéraux lourds, le calcaire et l'argile qui alimentent notre industrie cimentaire, le basalte, le silex", entre autres.

En plus de fournir des devises, la région de Thiès approvisionne le pays en matériaux nécessaires à la réalisation des infrastructures publiques et privées.

Il a souligné que ces performances commandent l"'exigence" de corriger cette "disproportion" consistant en ce que, "d'un côté, une activité verse chaque année plusieurs dizaines de milliards de francs au budget de l'État depuis cette seule région, [et] de l'autre côté, l'administration appelée à l'encadrer, à la contrôler et à en garantir les retombées [ne dispose pas] d'un cadre de travail à la mesure de cette responsabilité".

Pour le ministre, le bâtiment abritant le siège du service régional des mines et de la géologie, est "la réponse de l'État à cette disproportion".

"En l'édifiant, l'État marque sa volonté de se hisser à la hauteur de la place que le secteur minier occupe désormais dans notre économie et plus particulièrement, dans l'économie de cette région", a-t-il insisté.