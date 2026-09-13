Sénégal: La SONACOS travaille sur 'des projets d'envergure' dans la région de Ziguinchor (DG)

12 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La Société nationale des oléagineux du Sénégal (SONACOS) envisage de lancer des projets d'envergure qui lui permettraient de tirer pleinement profit des potentialités dont regorge la région de Ziguinchor en matière de production arachidière, a annoncé son directeur général, Cheikh Tidiane Gaye.

"Ces dernières années, nous avons constaté que le bassin arachidier est en train de se déplacer pour basculer vers le sud. C'est pour cela que la SONACOS a vraiment anticipé en voulant mettre en place des projets d'envergure dans cette région", a-t-il dit lors d'une visite à l'usine de cet établissement industriel de Ziguinchor, vendredi.

Le DG de la SONACOS a dit constater "une forte potentialité dans cette zone". Il a aussi fait état d'une amélioration générale de la situation industrielle de la région, notamment en ce qui concerne la nature des installations et des stocks.

Cette visite s'inscrit, selon lui, dans le cadre de la matérialisation de la vision des autorités, qui "accordent une priorité à la région naturelle de la Casamance".

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Il note que c'est dans ce sens que l'accent a été mis sur l'unité industrielle de Ziguinchor et son renouvellement, dans le cadre de l'optimisation des activités de la SONACOS.

"Le président de la République nous a demandé d'aller au-delà même de notre projet initial, qui était d'installer des usines dans le sud. Une nouvelle usine qui sera ainsi installée, va gérer toute la chaîne de valeur, de la réception des graines d'arachide au raffinage, en passant par la trituration. On y fera aussi la détoxification et de la commercialisation", a annoncé Cheikh Tidiane Gaye.

Le DG de la SONACOS dit espérer que les capacités de production de l'entreprise vont connaître une hausse avec l'installation d'une usine dans la zone sud, pour "accentuer la création d'emplois pour la jeunesse".

Evoquant la préparation de la prochaine campagne arachidière, il a fait savoir que le projet d'installation d'une usine va permettre à la SONACOS d'être proche des producteurs et d'avoir des rendements pouvant dépasser ceux obtenus l'année dernière.

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