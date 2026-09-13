Tunisie: Djoliba AC - Club Africain - Où regarder le match en direct ce samedi ?

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club Africain (CA) affronte ce samedi 12 septembre le Djoliba AC, à Bamako, dans le cadre du premier tour préliminaire retour de la Ligue des champions de la CAF.

Les Clubistes, vainqueurs 1-0 à l'aller à Tunis, devront préserver leur avantage pour décrocher leur qualification au prochain tour de la compétition africaine.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17h00, heure tunisienne, au stade Mamadou Konaté de Bamako.

Pour les supporters tunisiens souhaitant suivre la rencontre en direct, Djoliba AC - Club Africain sera diffusé sur Diwan Sport. La rencontre sera également retransmise en direct en Mali sur ORTM.

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