Afrique: Hand - CAN-U20 - L'Egypte rejoint la Tunisie en finale

La sélection masculine égyptienne de handball a rejoint la Tunisie en finale de la 33e Coupe d'Afrique des nations U20, après avoir battu son homologue angolaise (37-10), lors de la deuxième demi-finale disputée vendredi à Abidjan (Côte d'Ivoire).

La sélection tunisienne s'était qualifiée plus tôt pour la finale en dominant son homologue nigériane (44-22).

Lire aussi Handball-CAN U21 : La Tunisie écrase le Nigeria et se qualifie pour la finaleLa finale aura lieu samedi à partir de 17h30. Elle sera précédée du match de classement pour la 3e place qui débutera à 15h00.

Pour rappel, les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour le Championnat du monde de la catégorie, prévu l'été prochain en Macédoine du Nord.