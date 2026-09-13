Tunisie: Eau minérale - Amélioration de l'approvisionnement des grandes surfaces depuis dix jours

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

L'approvisionnement des grandes surfaces en eau minérale conditionnée s'est amélioré au cours des dix derniers jours et devrait continuer à progresser dans les prochains jours, a indiqué le président de la Chambre nationale des grandes surfaces commerciales, Hédi Baccour.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, Baccour a expliqué que cette amélioration devrait notamment se poursuivre après l'augmentation de la part d'eau minérale conditionnée allouée aux grandes surfaces.

Il a estimé que le rythme d'approvisionnement devrait retrouver son niveau habituel une fois les stocks nationaux reconstitués, précisant que les perturbations observées sur le marché sont principalement liées à la hausse de la consommation, conjuguée à l'augmentation des températures.

Le responsable a également souligné que les coupures d'électricité ont contribué aux perturbations de l'approvisionnement, en plus de la forte demande enregistrée auprès des consommateurs.

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Lire aussi Tunisiens à l'étranger : une nouvelle unité de production de passeports mise en service à BelgradeSelon Baccour, cette situation a été accentuée par ce qu'il a qualifié de "ruée" des citoyens vers les eaux minérales conditionnées, entraînant une augmentation supplémentaire de la demande.

L'évolution de l'approvisionnement reste ainsi liée, notamment, à la reconstitution des stocks nationaux et à l'évolution de la demande, dans un contexte marqué par les fortes températures et une consommation accrue d'eau minérale.

 

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