Tunisie: Au péage de Mornag, une campagne pour promouvoir une conduite plus responsable

Dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la Garde nationale, le Groupe ARTES-RENAULT a organisé, en partenariat avec la Garde nationale tunisienne, une campagne de sensibilisation au respect du Code de la route au niveau du péage autoroutier de Mornag.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la saison estivale, période marquée par une augmentation significative des accidents de la route, notamment en raison de la vitesse excessive, de la fatigue, de l'alcool au volant et de l'inattention liée à l'utilisation du téléphone portable.

À travers cette action citoyenne, les organisateurs ont souhaité rappeler l'importance d'une conduite responsable et promouvoir les bonnes pratiques permettant de préserver des vies sur les routes tunisiennes.

Sensibiliser les automobilistes aux dangers liés à la vitesse, à l'alcool, à la fatigue et à l'utilisation du téléphone au volant ;

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Encourager les comportements responsables et le respect du « corridor de sécurité », qui consiste à ralentir et à s'écarter à l'approche des véhicules d'intervention ;

Renforcer la culture de la prévention routière à travers la distribution de flyers et de supports de sensibilisation contenant des conseils pratiques destinés aux usagers de la route.

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au respect du Code de la route et à l'adoption de comportements responsables, des bons d'essence ont été offerts aux conducteurs qui avaient respecté la vitesse autorisée sur l'autoroute.

Cette initiative visait à encourager les conducteurs à respecter les règles de circulation et à promouvoir davantage de vigilance, de responsabilité et de civisme au volant.

Cette journée a également été marquée par la mobilisation des forces de l'ordre et de plusieurs partenaires engagés dans la prévention routière, afin de donner une plus grande portée à cette campagne de proximité.

Commentant cette initiative, le porte-parole de la Garde nationale tunisienne, Houssem Eddine Jebabli, a déclaré : « Dans le cadre du renforcement de la coopération conjointe dans le domaine de la sécurité routière, la Direction générale de la Garde nationale, en coordination avec la Maison Renault, oeuvre à développer des initiatives de sensibilisation et de communication visant à ancrer une culture de la sécurité routière, à réduire les accidents de la circulation et à promouvoir les bons comportements sur les routes.

Ces initiatives contribuent ainsi à protéger les usagers de la route et à renforcer la prévention des risques liés aux accidents de la circulation.»

De son côté, Myriam Mzabi, Directrice Marketing et Communication du Groupe ARTES, a souligné :

« Cette action de prévention et de sensibilisation s'inscrit pleinement dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Groupe ARTES. Elle vise à sensibiliser les conducteurs aux causes et aux risques des accidents de la route à travers des conseils pratiques et des actions de proximité. Il est essentiel pour nous de soutenir ce type d'initiatives citoyennes et d'associer l'image de nos marques aux valeurs de sécurité, de responsabilité et de civisme. »

À travers cette campagne, le Groupe ARTES confirme son engagement en faveur de la sécurité routière et de la sensibilisation citoyenne, en contribuant activement à la promotion d'une mobilité plus sûre et plus responsable en Tunisie.