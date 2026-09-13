Tunisiens à l'étranger - Une nouvelle unité de production de passeports mise en service à Belgrade

12 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassade de Tunisie à Belgrade a annoncé la mise en place, au sein de sa section consulaire, d'une unité de production de passeports lisibles à la machine, dans le cadre du programme national visant à améliorer les services consulaires et à les rapprocher des membres de la communauté tunisienne résidant dans les pays relevant de sa circonscription consulaire.

Cette circonscription couvre la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro et la Macédoine du Nord.

Selon l'ambassade, cette nouvelle unité permettra aux Tunisiens résidant dans ces pays de déposer leurs demandes de délivrance et de renouvellement de passeports directement auprès des services consulaires à Belgrade, avec des délais de traitement réduits, dans le respect des procédures et réglementations en vigueur.

L'entrée en service effective de l'unité est prévue à partir du lundi 14 septembre 2026, précise l'ambassade dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook.

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L'ambassade a, par ailleurs, mis en avant l'importance de la coordination entre les services du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger et ceux du ministère de l'Intérieur pour la concrétisation de ce projet.

Cette nouvelle unité devrait ainsi contribuer à améliorer la qualité et la rapidité des prestations consulaires destinées aux Tunisiens établis dans les quatre pays concernés, tout en facilitant leurs démarches administratives liées au passeport.

 

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