Tunisie: Nouvelles liaisons cargo quotidiennes entre la Tunisie-l'Allemagne et la Pologne

L'Aéroport International Enfidha-Hammamet a franchi, ce 11 septembre 2026, une étape majeure dans sa vocation de plateforme cargo de référence en Tunisie. Deux liaisons cargo quotidiennes ont été lancées entre cet aéroport et les deux aéroports Hahn (HHN), en Allemagne et Wroclaw (WRO) en Pologne, opérées par SprintAir Cargo, compagnie aérienne européenne polonaise spécialisée dans le transport de fret.

Une ouverture qui positionne résolument la Tunisie comme un maillon stratégique des chaînes logistiques euro-méditerranéennes et qui offre de nouvelles solutions pour l'acheminement des marchandises vers les deux continents.

Assurées respectivement à bord d'avions ATR 72-500 et SAAB-340, avec des charges structurelles respectives de 9 tonnes et 3,5 tonnes, ces nouvelles liaisons offrent désormais aux exportateurs et importateurs tunisiens des connexions directes, rapides et quotidiennes avec l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe.

Les horaires ont été pensés pour optimiser les flux logistiques

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Les premiers vols programmés sont aux horaires suivants :

Pour le ATR 72-500

● Arrivée à Enfidha-Hammamet : 15h00

● Départ vers Hahn : 17h00

Pour le Le SAAB-340

● Arrivée à Enfidha-Hammamet : 17h40

● Départ vers Wroclaw : 18h40

La fréquence de rotation garantit une fluidité maximale du traitement des marchandises et renforce la compétitivité de la plateforme tunisienne face à ses homologues régionaux.

Le Terminal Cargo d'Enfidha-Hammamet, un outil au service de l'économie tunisienne

Ce lancement vient couronner une dynamique de croissance soutenue. Le Terminal Cargo d'Enfidha-Hammamet, dont l'ouverture officielle avait été annoncée le 6 février 2026, confirme aujourd'hui tout son potentiel comme véritable moteur du commerce extérieur tunisien.

Le terminal avait par ailleurs obtenu le renouvellement de sa certification RA3 le 29 juillet 2026, valable jusqu'au 29 juillet 2029 --Cette certification confirme la conformité du terminal aux exigences européennes applicables au traitement sécurisé du fret aérien et contribue à faciliter l'acheminement de marchandises vers l'Union Européenne, ce qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises tunisiennes.