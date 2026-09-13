Ile Maurice: Kickboxing - Trois Mauriciens attendus aux Mondiaux juniors en Italie

Maëlle Louise, Wayne Perrine et Jaden Drack participeront aux Championnats du Monde WAKO de kickboxing pour les enfants, cadets et juniors, du 18 au 27 septembre à Jesolo Lido, près de Venise, en Italie. La délégation mauricienne quittera le pays le 17 septembre.

Les Championnats du Monde WAKO Youth 2026 se dérouleront à Jesolo Lido, près de Venise, en Italie. Maurice sera représentée par trois athlètes : Maëlle Louise, Wayne Perrine et Jaden Drack. Ils seront accompagnés par l'entraîneur national Judex Jeannot et Fabrice Bauluck, athlète et coach.

La délégation partira le 17 septembre. Les 18 et 19 septembre seront consacrés aux pesées, avant les séminaires pour les coaches et arbitres le 20 septembre. La compétition débutera ensuite le 21 septembre et se poursuivra jusqu'au 27.

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Pour Judex Jeannot, cette échéance est préparée depuis longtemps. «Ces championnats du monde juniors, nous les préparons depuis au moins trois ans», explique-t-il. Il rappelle que Maurice n'avait pas participé aux Mondiaux d'il y a deux ans parce que les boxeurs n'étaient pas prêts. «Depuis trois ans, on prépare les boxeurs pour les championnats du monde.» Cette préparation s'est faite notamment sur les plans psychologique et mental, en utilisant les différentes compétitions auxquelles les athlètes ont participé dans le passé.

Cette année, ils ont ainsi eu l'occasion de participer à la Coupe du monde en Thaïlande, puis en Turquie. «Ils ont bien boxé, ça leur fait du bien», souligne Judex Jeannot. Pour lui, cette préparation se construit progressivement à travers les compétitions. «Un boxeur, quand il boxe à l'étranger, il côtoie le milieu. Il se sent vraiment performant dans le milieu.» À l'approche des Mondiaux, les trois athlètes sont très confiants mentalement. «Mentalement, je peux garantir, qu'à ce jour, ils sont très confiants», indique Judex Jeannot. Il ajoute toutefois : «Moi, j'ai un petit peu peur quand on est très confiants trop tôt.»

L'entraîneur national précise que l'objectif est de préparer les boxeurs avec un but, un objectif et une date afin qu'ils arrivent au seuil de leur forme au moment opportun. «Je suis sûr que ça va bien se passer. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont être faciles.»

Du côté féminin, Maëlle Louise, 18 ans, sera engagée sur le tatami en kick light et en light contact, dans la catégorie -55 kg. Elle compte actuellement 21 participantes en kick light et 22 en light contact. Jaden Drack, 15 ans, sera engagé chez les younger juniors -51 kg en full-contact. Sa catégorie compte pour l'instant huit participants. De son côté, Wayne Perrine, 17 ans, participera chez les older juniors -51 kg en full-contact, une catégorie qui compte actuellement 11 participants.

A noter que Wayne Perrine avait connu un petit souci de santé. Judex Jeannot indique toutefois que la situation est désormais revenue à la normale. Lorsqu'il s'entraînait normalement, il ressentait encore une petite douleur au niveau du bassin, ce qui le gênait mentalement. «Mais cela se passe très bien pour lui actuellement.» Judex Jeannot remercie chaleureusement le Dr Krishnath Cheetamun, qui «s'est admirablement occupé de Wayne Perrine», selon ses propos.

La délégation mauricienne met le cap sur l'Italie le 17 septembre, avec Judex Jeannot et Fabrice Bauluck aux côtés des trois jeunes représentants mauriciens.