Ile Maurice: Véronique Leu-Govind saisit le CCID après l'appel d'un policier

La députée Véronique Leu-Govind (photo) s'est présentée, hier, aux Casernes centrales pour déposer une plainte auprès du Central Crime Investigation Department (CCID). À l'origine de cette démarche, un appel téléphonique qu'elle affirme avoir reçu d'un policier qui lui aurait demandé de changer d'avocat.

Selon la députée, cet appel serait intervenu le 2 septembre, alors que son époux, Gulshan Govind, se trouvait à l'IT Unit de la police pour l'examen de son téléphone portable. Elle souhaite désormais que les circonstances de cet échange soient établies et que l'identité ainsi que les motivations de son interlocuteur soient vérifiées.

Gulshan Govind est incarcéré depuis le 31 juillet, date de son arrestation par l'Anti Drug and Smuggling Unit. Il est poursuivi provisoirement dans le cadre de l'enquête portant sur la saisie à La Réunion de 155,7 kilos de cannabis, dont la valeur est estimée à environ Rs 233,5 millions. Le dossier fait l'objet d'investigations à Maurice et à La Réunion, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs recherches sur les personnes susceptibles d'être impliquées dans cette affaire.

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La plainte déposée par Véronique Leu-Govind ouvre désormais un autre volet : celui des circonstances entourant les démarches entreprises auprès de la famille du suspect et, plus particulièrement, la question de savoir pourquoi un policier aurait suggéré à la députée de modifier son conseil juridique.

Le CCID devra déterminer les circonstances précises de cet appel et vérifier les éléments susceptibles d'étayer les allégations formulées.