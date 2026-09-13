Soudan: La Russie affirme que sa position rejoint celle du Soudan contre l'élargissement des restrictions

- La vice-représentante de la Russie au Conseil de sécurité, Anna Evstigneeva a déclaré que la position de son pays s'aligne sur celle du gouvernement soudanais, ajoutant que Moscou ne permettra aucun élargissement des restrictions imposées au Soudan.

Elle a souligné la nécessité de respecter la souveraineté du gouvernement soudanais afin de préserver l'unité des institutions de l'État et d'assurer la protection des civils. Elle a également mis en avant l'importance pour le gouvernement soudanais de disposer des ressources nécessaires à l'exercice de ses responsabilités nationales.

La séance du Conseil de sécurité s'est achevée sans adoption de la proposition américaine visant à étendre l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire soudanais. Le Conseil a toutefois prorogé, vendredi, le régime de sanctions imposé au Soudan en vertu de la résolution 1591 pour un mois, jusqu'au 9 octobre 2026.

La proposition américaine a rencontré des réserves de la part de la Russie, de la Chine et de plusieurs pays africains, ainsi que l'objection du gouvernement soudanais, qui a estimé qu'un élargissement de l'embargo porterait atteinte à son droit à la légitime défense face aux groupes armés.