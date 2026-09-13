Soudan: Le ministre de l'Énergie s'entretient au Caire avec la société chinoise Siwan sur le soutien au secteur de l'électricité

12 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, l'ingénieur Moutasim Ibrahim Ahmed a examiné vendredi au Caire avec le représentant régional et directeur général de la société chinoise Siwan les moyens de renforcer la coopération dans le secteur de l'électricité et les projets de reconstruction, en présence du directeur général de la Société soudanaise de transport de l'électricité, Yasser Mohammed Al-Chazali.

La réunion a porté sur l'état d'avancement de la fabrication des transformateurs du barrage de Merowe. Les parties ont convenu d'entamer les essais finaux du transformateur de production d'ici la fin septembre et de mettre en place un nouveau calendrier pour accélérer la livraison du transformateur destiné au Nord et de ses accessoires, ainsi que des équipements et systèmes associés.

La société a également indiqué qu'elle préparait des propositions techniques pour fournir quatre postes de transformation mobiles d'urgence de 500, 220, 110 et 33 kilovolts. Elle prévoit en outre d'élargir ses activités aux projets d'énergie solaire et éolienne, avec une visite au Soudan en octobre pour examiner les sites proposés, dont celui du futur parc éolien de Dongola.

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La société a enfin réaffirmé sa disposition à dépêcher des équipes techniques au Soudan afin d'évaluer les dégâts subis par les installations de production et de transport à la suite de la guerre, et de contribuer à leur réhabilitation et à la reconstruction. Elle a aussi invité le ministre et sa délégation à se rendre en Chine pour poursuivre les discussions.

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